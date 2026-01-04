بالصورة: الموت يفجع نجمة لبنانية !

A + A -

توفي اليوم والد النجمة شيراز، هنري سعادة الذي نعته عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلةً: "الله يرحمك يا بابا وانشالله نفسك تكون بالسماء".

سيحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الاثنين ٥ كانون الثاني الساعة ٣ بعد الظهر في كنيسة مار الياس الحي الرعائية في ميروبا.

تقبل التعازي يوم الدفن في قاعة الرعية في ميروبا اعتباراً من الساعة ١١ قبل الظهر حتى الساعة ٦ مساءً، ويوم الثلاثاء ٦ كانون الثاني في صالونات رعية مار مارون حارة صخر دقارين في جونيه، اعتباراً من الساعة ٣ بعد الظهر حتى الساعة ٧ مساءً.

