بالصورة: الموت يفجع نجمة لبنانية !

توفي اليوم والد النجمة شيراز، هنري سعادة الذي نعته عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلةً: "الله يرحمك يا بابا وانشالله نفسك تكون بالسماء".
سيحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الاثنين ٥ كانون الثاني الساعة ٣ بعد الظهر في كنيسة مار الياس الحي الرعائية في ميروبا.
تقبل التعازي يوم الدفن في قاعة الرعية في ميروبا اعتباراً من الساعة ١١
قبل الظهر حتى الساعة ٦ مساءً، ويوم الثلاثاء ٦ كانون الثاني في صالونات
رعية مار مارون حارة صخر دقارين في جونيه، اعتباراً من الساعة ٣ بعد الظهر
حتى الساعة ٧ مساءً.