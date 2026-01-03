نجم لبناني شهير ينسحب من حفل رأس السنة.. من هو وماذا حصل؟!

A + A -

نفى الفنان وائل جسار أن يكون انسحابه من حفل رأس السنة كان بسبب ارتباطه بحفل آخر في نفس المكان في العراق.

ولفت وائل إلى ان ما تم تداوله على السوشيال ميديا عن أسباب توقفه عن الغناء وانسحابه غير صحيحة وأن كان هناك نحو ساعتين بين الحفلين، مشدداً على أنه يتعامل مع جميع حفلاته بمنتهى الجدية والاحترام ويضع جدولاً مدروسا مسبقا يضمن لكل حفل وقته وحق الجمهور عليه بشكل كامل.



وأوضح جسار في تصربحات صحافية أن انفعاله في حفل بغداد كان بسبب خلل تقني كبير حاول تخطيه في البداية ولكن سوء الصوت أجبره على الانسحاب، لافتاً إلى أن فريقه أرسل مسبقاً كل المعلومات إلى الجهة المنظمة للحفل، متضمناً جميع المتطلبات الأساسية لضمان جودة عالية للصوت ولكن الوضع كان سيء جداً.

وأضاف: "أما ما بضحك عالناس، انا زلمة حساس بدي أعطي الجمهور حقه متل ما هو عم يدعمني بمحبته. وقرار مغادرة المسرح ما اتاخد إلا من بعد تفكير عميق لأنه انا ما بقبل الجمهور يكون من راضي على صوتي".

وردا على من اتهمه بقلة المسؤولية لعدم خضوعه للغناء التجريبي قبل الحفل، أوضح وائل أن كل المتطلبات التقنية طُلبت مسبقاً ولكن غياب مهندس الصوت عن الحفل يبقى السبب الجوهري لما حصل، حتى في حال إجراء بروفات مسبقة، معتبرا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المتعهد أو المنظم، موضحا أن الجمهور العراقي وافق على موقفه، معبراً عن امتنانه لتفهم الجمهور ودعمهم له.