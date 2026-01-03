living cost indicators
بشكل مُفاجئ.. ممثلة عربية تُعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي (صورة)

3
JANUARY
2026
أعلنت الممثلة العراقية مينا نور الدين اعتزالها الفن بشكل نهائي، وذلك بعد مسيرة فنية قصيرة لا تتجاوز التسع سنوات.

وشاركت الممثلة العراقية متابعيها عبر خاصية الستوربز على إنستغرام بمنشور غامض أعلنت من خلاله اعتزالها الفن وكتبت رسالة عفوية جاء فيها: "من اليوم ما رح أكون ضمن مجال الفن، اليوم انتهى مشواري الصغير بالوسط الفني كنت اتمنى أحقق كثير أمور ولكن ما باليد حيلة، أعتقد قدري موجود بعيد عن حلمي بالفن".

وأضافت: "اتمنى ما بيوم أسأت لأي شخص بالوسط ومثل ما دخلت بكل حب رح أخرج بنفس الطريقة".

ووجهت مينا رسالة لزملائها جاء فيها: "أتمنى لكل زملائي التوفيق والنجاح في مسيرتهم الفنية، ادعوا لي دائمًا، كما أتمنى أن تكون الأعمال القليلة التي قدمتها، لا تجعلكم تنسوني".

ولم تكشف مينا عن الأسباب المباشرة التي دفعتها إلى هذا القرار، إلا أن كلماتها حملت طابعًا غامضًا، عندما أشارت إلى أن قدرها قد يكون بعيدًا عن حلمها بالفن، ما دفع البعض للتكهن بوجود ضغوط شخصية أو مهنية خلف الاعتزال المبكر.

{{article.title}}
