ترامب يهاجم جورج كلوني وزوجته اللبنانية!

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، منح باريس الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية البريطانية، أمل علم الدين، وطفليهما الجنسية الفرنسية. وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، "خبر سار! جورج وأمل كلوني، وهما من أسوأ المتنبئين السياسيين على مر العصور، أصبحا رسميا مواطنين فرنسيين، وهي دولة تعاني للأسف مشكلة جريمة كبيرة بسبب تعاملها المروع مع ملف الهجرة".كما أضاف أن "فرنسا، للأسف، تعاني من مشكلة جريمة كبيرة بسبب إدارتها السيئة للغاية لملف الهجرة، تمامًا كما كانت الحال في عهد (الرئيس الأميركي السابق) جو بايدن". وتابع: "هل تتذكرون عندما تخلى كلوني عن جو بايدن خلال حفل لجمع التبرعات بعد المناظرة الشهيرة، لينضم لاحقا إلى مرشحة أخرى بارزة، كامالا هاريس، التي تتنافس الآن مع أسوأ حكام الولايات في البلاد، بمن فيهم تيم والتز وغافين نيوسوم، على من سيقود الحزب الديمقراطي إلى هزيمته المستقبلية؟"، حسب قوله.وأردف ترامب: "حظي كلوني بشهرة في السياسة أكثر مما حظي بها في أفلامه القليلة والمتواضعة. لم يكن نجما سينمائيا على الإطلاق، بل كان مجرد رجل عادي يشتكي باستمرار من غياب المنطق في السياسة". وحصل كلوني وزوجته وتوأماهما ألكسندر وإيلا البالغان 8 سنوات على الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم نشر السبت في "الغازيت" الجريدة الفرنسية الرسمية. ويُعدّ كلوني من أبرز داعمي الحزب الديمقراطي كما أنه من أشد منتقدي ترامب. يذكر أن جورج كلوني كان دعا جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، واختيار مرشح جديد، وذلك بعد أسابيع فقط من المشاركة في حملة جمع تبرعات كبيرة لإعادة انتخاب بايدن. وكانت دعوة كلوني تعد أكبر انشقاق ضد بايدن في هوليوود لأن الممثل كان من بين أكبر المؤيدين والمانحين لبايدن في الوسط الفني، وأتت الدعوة في الوقت الذي طالب فيه عدد قليل من الديمقراطيين في الكونغرس الرئيس الأميركي وقتها بالانسحاب بسبب المخاوف بشأن عمره ووضعه الصحي.