بالصور - ابنة ممثل شهير جثة هامدة في فندق.. ليلة رأس السنة

A + A -

لا شك أن هذا العام الجديد بدأ بشكل مفجع على الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز. فقد عُثر على ابنته فيكتوريا، جثة هامدة في أحد فنادق سان فرانسيسكو الفاخرة عن عمر 34 عامًا، في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة.وأوضح قسم الإطفاء في سان فرانسيسكو أن عناصره استجابوا لطلب مساعدة طبية عند الساعة 2:52 صباح الخميس في فندق فيرمونت سان فرانسيسكو. كما حضرت شرطة سان فرانسيسكو وفريق الطب الشرعي، لكن سبب الوفاة لا يزال مجهولًا حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" وكان جونز رزق بفيكتوريا وابنه أوستن (42 عامًا) من زوجته الثانية كيمبرليا كلوغلي، التي تزوجها بين عامي 1981 و1996.أول ظهور في السينما ووُلدت فيكتوريا كافكا جونز في 3 سبتمبر 1991، وبحلول عام 2002 ظهرت لأول مرة في السينما بدور صغير في فيلم والدها Men in Black II. ثم شاركت في عدد قليل من الأعمال التمثيلية في طفولتها، منها حلقة في مسلسل One Tree Hill عام 2005، وفيلم غربي بعنوان The Three Burials of Melquiades Estrada في نفس العام، والذي أخرجه والدها.إلا أنها لم تظهر على الشاشة منذ دورها كقائدة للمشجعات في المسلسل، لكنها حضرت بعض المناسبات الفنية مع والدها ففي عام 2017، ظهرت إلى جانب أبيها في العرض الأول لفيلمه Just Getting Started في هوليوود، والذي شارك في بطولته مورغان فريمان ورينيه روسو. وفي أكتوبر من نفس العام، ظهرت أيضاً معه في حفل افتتاح مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، حيث كان جونز رئيس لجنة التحكيم الدولية. وكان جونز أشاد بموهبة ابنته التمثيلية سابقاً قائلاً: "إنها ممثلة وتتحدث الإسبانية بطلاقة ".