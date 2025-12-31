الآتي أعظم.. أبرز توقعات ميشال حايك لعام 2026!

A + A -

رسم ميشال حايك ملامح عام 2026 في إطلالته عبر "أم تي في"، متوقفاً عند تحوّلات يرى أنها ستطال لبنان كما محيطه الإقليمي والدولي.

واستهل اطلالته بالكلمات المفاتيح: "هناك ذبذبات وإشارات كونية وأصوات من الفضاء. أجد أن تلك الكائنات باتت قريبة منا وهنا السؤال: ما علاقتها بالذكاء الاصطناعي".



وتابع: "كنت أطرد هذه الاشارات لصعوبة ترجمتها ولكن هذه الذبذبات شدتني اليها وأدخلتني الى عالمها وهنا أرى ان الذكاء الاصطناعي هو ذكاء الانسان".



وقال: "الجماعة صاروا في محيطنا وكأنهم يبحثون عن جذورهم القديمة في رمال الصحراء. نعم تأثير هذه الجماعات يظهر بقوة وتأثيرهم نراه في التطور الكبير للذكاء الاصطتاعي".



وتابع: "صار الوقت لنعلم أولادنا بأن هناك كائنات غير تلك التي تعيش على الارض. هذه الكائنات غير مخيفة وأنا شخصيا سأذهب في هذا الموضوع للآخر".



وعن الدول العربية قال: "ستكون سباقة ورائدة وتتقدم على الغرب".



-إسرائيل ستضرب حيث تريد، حتى قرب السفارة الأميركية.-هناك انتخابات برلمانية، ولو جاءت بولادة قيصرية.-المطار مهدَّد، لكن ضربة أو ضربتين لن تُحدثا تأثيرًا حاسمًا.-سلام يعقبه نَفَس عميق.-تحسّن في ملفي المياه والكهرباء.-تدفّق رؤوس أموال ومستثمرين.-حلحلة في ملف الودائع.-الاقتصاد ليس "طبخة بحص"، بل "طبخة قوانين".-إعادة هيكلة للمصارف والعقار والسلاح.-صيفية وسياحية عامرة، وسياحة في المتحف الكبير في لبنان.- البلديات ستتنافس على الإنماء نحو الأفضل.-السوق السوداء برسم المكافحة.-ذهب لبنان في الواجهة.-ازدهار مناطقي غير مسبوق.-مكافحة الفساد ستتعزّز، ومسارها طويل.-الرياضة في الذروة، والنساء في المواجهة.-تصفيات واغتيالات.-اللائحة الرمادية ستتغيّر، وصفحة «المبيّضين» ستسود.-المشاريع الفردية تشكّل أساس انطلاقة لبنان.-النفط على نار حامية.-منسوب التفاؤل أعلى من السابق، وورشة لبنان انطلقت.-كل ذلك سيحدث بلا ضجيج، "على اللس".-زمن الأعاجيب لم يَولِّ بعد،-وصلوات جوزف عون مقبولة في السماء.

توقعات سوريا



-الخضة الدمشقية السورية ستكون ماهر الشرع

-العقدة الكبيرة في سوريا هناك من يراهن على التقسيم ولكن سوريا ستقسم كيانات في الخارج وسنرى اكثر من دولة عربية جمعتهم المصلحة للتحالف

-أرى خلطة عجيبة غريبة من الخارج ومن قسد ومن مختلف الطوائف وسيكون هناك كانتونات وتقسيم

-هناك رؤوس ستتدحرج

-جنازة واسم أسدي على ألسنة المشيعين

-الساحل السوري سيفرز شخصيات تليق بالمشهد

-الكادر السوري لن يجمع بشار وأسماء معا

-الآتي أعظم وهناك خيانة علوية

-الدم الدرزي غير مجاني

-رؤوس سورية ولبنانية ستتدحرج تباعا

-الشيخ موفق طريف على سكة ملغمة

-الشرع يتوقع اغتياله وبشجاعة سيستمر حتى "تخلص الايام"

-من قال أنه في بلاد الشام لا تحصل العجائب

-اسم الشيباني سيولع الشاره

-زوجة الرئيس الشرع ستحمل بيدها مسؤوليات وكتلة نار



السعودية-الاميرة ريما بنت بندر ستتخطى قدراتها بالمسائل السعودية ما ينعكس على صحتها-هناك خوف من حدث ما في منطقة داخل السعودية-ما سيحصل في السعودية كبير جدا-نجاح باهر لحملة تحفيظ القرآن برعاية خادم الحرمين الشريفين-بن سلمان سيفسح المجال للشباب حتى لمعارضته-بن سلمان سيكتب اسم المملكة سياحيا على الخارطة العالمية-تحركات عسكرية مشبوهة

مصر

-تحركات طابور خامس بأيادي غير مصرية

-التصويب على الاعلام المصري ورموزه

-شتاء مصر سيحمل معه أخبار حزينة

-بين هزات وتنقيب تتحرك رمال مصر والمتحف برسم الطوارئ

الامارات-الامارات من تطور الى تطور-مصالحة تاريخية تقودها الاماراتفلسطين-اسم توفيق أبو النعيم الى الواجهة-العلم الفلسطيني هو المحور-مروان البرغوثي بين انتظارين-ملكة جمال فلسطين نادين ايوب في قلب الحدث من دون خوف-فلسطين في قلب مشروع ترامب وستقلبه وصورة أطفال غزة ستفجر المعادلات-شخصية مسيحية ستكون في الواجهة-الضفة ستبقى صامدة-كابوس الاقصى سيستوطن-محمد دحلان سيولعها-فلسطين دولة فرحقطر-قطع حربية في محيط المياه القطرية-اكتشاف شبكة تجسس-احدى رحلات أمير قطر تتخللها حادثة-مقام ديني سيبهر العالم-أوسمة على صدور قطريين-يوم رمضاني لا يشبه بقية أيام الشهر-تعب صحي لرئيس وزراء قطر-طوارئ صحية داخل العائلة الحاكمة-انفتاح قطري على مختلف الأديان وانفتاح لموارنة لبنان في قطر-قرار باستبعاد أسماء لامعةالأردن-التنقيب عن المعادن مستمر-الحدود برسم الخرق-قائد سلاح الجو الاردني سيلامس الخطوط الحمر-مهرجانات الاردن الى توسع-اهتزاز في الاردن بين طبيعي ومائي-الرئيس الشرع في الصورة الاردنية-مشهد في القصر الملكي-بترا تتعرض لامر ما-يتأزم موضوع الاحزاب في الاردن وهناك شغبالكويت-فندق كويتي يخبئ سرا كبيرا-أجواء ملبدة بعالم الطيران الكويتي-اكتشاف ثروات طبيعية-معلم مسيحي تحت الاضواء-خضات زواج وطلاق