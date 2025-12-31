لا يزال حياً.. ظاهرة مخيفة .. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026!

A + A -

أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات في ليلة رأس السنة للعام 2026، شملت مجالات متعددة، من السياسة والاقتصاد.

أبرز التوقعات:

- أمير (أو أميرة) يتعرض لحادث في إحدى الدول، حادث سير وربما سقوط طائرة (حياة الأمير وليام وزوجته، أو أخيه وزوجته)

- ملك بريطانيا سيكون وضعه حرجاً في الـ2026

- هجمات إلكترونية تطال محطات توليد الكهرباء، وشلل في بعض المرافق، وظلام يخيم على عدة دول في العالم

- إلى شعوب العالم: حضروا حقيبة الطوارئ في منازلكم وضعوا فيها كل المستلزمات والكمامات، هناك فيروس جديد

- هجوم سيبراني على بعض المصارف ببعض الدول

- حدث مناخي خطير، وظاهرة مخيفة لم يشهدها التاريخ ستتسبب بنزوح السكان

- أحد أبناء القادة سيقتل، ويمكن تسمماً

- رئيس دولة سبق الإعلان عن اغتياله لا يزال حياً

عن لبنان

- مشهد مؤثر وجميل سنراه على الطرق اللبنانية، وسنرى الأعلام تُرفرف، ومظهر الشموع سيغطي مختلف الأراضي.

- مشهد الحزن سيخيم على إحدى المحطات التلفزيونية.

- جهود رئيس الجمهورية جوزف عون ستنجح، والشعب اللبناني سيدعمك، وقصر بعبدا سيشهد حدثاً مهماً، وأقول لك "ألف مبروك" على هذا الانجاز

- اتفاق تاريخي للإفراج عن الموقوفين السوريين

- ليلى عبد اللطيف للرئيس عون: انتبه على أمنك

- لقيادة الجيش اللبناني: سنسمع أنهم جنبوا لبنان حرباً كبيرة

السعودية

- حدث سيضع ولي العهد السعودي في الواجهة، والشعب السعودي سيكون معه

- مبادرة من ولي العهد في وقف النزيف الحاصل وتغيير الدخان الأسود إلى أبيض في المنطقة

- في شهر رمضان، أمر ملكي بإصداء العفو عن بعض السجناء

قطر

- دور كبير لقطر في سوريا، ودعم للرئيس السوري أحمد الشرع

- اسم أمير قطر سيلمع في العالم، بسبب انجاز يخص مكافحة الإرهاب

- تقارب قطري إماراتي سعودي بما يخدم مصلحة هذه الدولة

- أمير قطر ربما يزور لبنان

- قطر ستستضيف كأس العالم مرة جديدة

مصر

- الرئيس المصري سيزور ليبيا ويلتقي اللواء حفتر

- تبادل زيارات بين مصر وسوريا

- صور السيسي ستنتشر في إحدى الدول العربية

- الاقتصاد المصري سيصل إلى القمة

العراق

- أمن العراق بخير

سوريا



- عام الدعم لسوريا

- علاقة مصر وسوريا ستشهد تقارباً

- تعاون أمني غير مسبوق بين الدولتين اللبنانية والسورية، وسيبرز دور المدير العام للأمن العام حسن شقير

- تعاون بارز بين لبنان وسوريا، فيما يخص المطلوبين

- قسد ستحسم قرارها بالاندماج مع الجيش السوري

- لا استبعد زيارة أحمد الشرع إلى لبنان

فنانون

- محمد رمضان سيقوم ببطولة مسلسل رمضان عام 2027، وسيكون له تأثير قوي على الناس

- عرض فني كبير لرمضان بعرض سينمائي ضخم مع فنانين عالميين

- فضل شاكر: براءة ونشاط فني، وعودته ستشتعل الجمهور.