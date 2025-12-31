لا يزال حياً.. ظاهرة مخيفة .. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026!

أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات في ليلة رأس السنة للعام 2026، شملت مجالات متعددة، من السياسة والاقتصاد.
أبرز التوقعات:
- أمير (أو أميرة) يتعرض لحادث في إحدى الدول، حادث سير وربما سقوط طائرة (حياة الأمير وليام وزوجته، أو أخيه وزوجته)
- ملك بريطانيا سيكون وضعه حرجاً في الـ2026
- هجمات إلكترونية تطال محطات توليد الكهرباء، وشلل في بعض المرافق، وظلام يخيم على عدة دول في العالم
- إلى شعوب العالم: حضروا حقيبة الطوارئ في منازلكم وضعوا فيها كل المستلزمات والكمامات، هناك فيروس جديد
- هجوم سيبراني على بعض المصارف ببعض الدول
- حدث مناخي خطير، وظاهرة مخيفة لم يشهدها التاريخ ستتسبب بنزوح السكان
- أحد أبناء القادة سيقتل، ويمكن تسمماً
- رئيس دولة سبق الإعلان عن اغتياله لا يزال حياً
عن لبنان
- مشهد مؤثر وجميل سنراه على الطرق اللبنانية، وسنرى الأعلام تُرفرف، ومظهر الشموع سيغطي مختلف الأراضي.
- مشهد الحزن سيخيم على إحدى المحطات التلفزيونية.
- جهود رئيس الجمهورية جوزف عون ستنجح، والشعب اللبناني سيدعمك، وقصر بعبدا سيشهد حدثاً مهماً، وأقول لك "ألف مبروك" على هذا الانجاز
- اتفاق تاريخي للإفراج عن الموقوفين السوريين
- ليلى عبد اللطيف للرئيس عون: انتبه على أمنك
- لقيادة الجيش اللبناني: سنسمع أنهم جنبوا لبنان حرباً كبيرة
السعودية
- حدث سيضع ولي العهد السعودي في الواجهة، والشعب السعودي سيكون معه
- مبادرة من ولي العهد في وقف النزيف الحاصل وتغيير الدخان الأسود إلى أبيض في المنطقة
- في شهر رمضان، أمر ملكي بإصداء العفو عن بعض السجناء
قطر
- دور كبير لقطر في سوريا، ودعم للرئيس السوري أحمد الشرع
- اسم أمير قطر سيلمع في العالم، بسبب انجاز يخص مكافحة الإرهاب
- تقارب قطري إماراتي سعودي بما يخدم مصلحة هذه الدولة
- أمير قطر ربما يزور لبنان
- قطر ستستضيف كأس العالم مرة جديدة
مصر
- الرئيس المصري سيزور ليبيا ويلتقي اللواء حفتر
- تبادل زيارات بين مصر وسوريا
- صور السيسي ستنتشر في إحدى الدول العربية
- الاقتصاد المصري سيصل إلى القمة
العراق
- أمن العراق بخير
سوريا
- عام الدعم لسوريا
- علاقة مصر وسوريا ستشهد تقارباً
- تعاون أمني غير مسبوق بين الدولتين اللبنانية والسورية، وسيبرز دور المدير العام للأمن العام حسن شقير
- تعاون بارز بين لبنان وسوريا، فيما يخص المطلوبين
- قسد ستحسم قرارها بالاندماج مع الجيش السوري
- لا استبعد زيارة أحمد الشرع إلى لبنان
فنانون
- محمد رمضان سيقوم ببطولة مسلسل رمضان عام 2027، وسيكون له تأثير قوي على الناس
- عرض فني كبير لرمضان بعرض سينمائي ضخم مع فنانين عالميين
- فضل شاكر: براءة ونشاط فني، وعودته ستشتعل الجمهور.