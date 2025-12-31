توقعات الأبراج لعام 2026.. من الاكثر حظاً؟

A + A -

قد تفصح لكِ عالمة الفلك ماغي فرح في كتابها الجديد للعام 2026 "مراحل الحسم الأخيرة" ما الذي يخبّئه لكِ برجكِ في عالم الفلك وكيف سيكون حظكِ في الأيام المقبلة من السنة الجديدة. إليكِ التوقّعات العامّة لكل لأبراج، أي الأبراج النارية، الترابية، الهوائية والمائية للعام 2026.

توقعات برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل): إنّ تحرُّك الكواكب بالإجمال يبدو مؤثّراً جدّاً عليك طوال السنة خاصَّةً منها بلوتون ساتورن وجوبيتير، حيث تشعر بالحماسة والإندفاع نحو مشاريع جديدة تارةً وتتأرجح بين خَيارات متعدِّدة تارةً أخرى. إلّا أنَّ فرصاً مهمَّة تُتاح لك وتأتي في بعض الأحيان عن طريق الصدفة، وهذه الفرص تقودك بالإجمال إلى موقع أفضل في منتصف السنة، حيث تشعر بنجاحك وتفوّقك. إلَّا أنَّ الفلك يُحذّرك من اتِّخاذ قراراتٍ إرتجاليَّة طوال هذه السنة، ويدعوك إلى وضع خطَّةٍ مدروسة واستراتيجيَّةٍ قَبْل البدء بأيِّ شيء. قد تطرأ أحداث مباغتة تتحدَّى قدرتك على المقاومة، فكُنْ حاضراً للتكيّف مع ما لا تستطيع تغييره واستنتاج العِبَر منه. في الجوِّ أسفار كثيرة هذه السنة وتجارب جديدة تقودها وتخرج منها بمواعظ وقناعات مختلِفة. غالباً ما يُزوِّدك مركور Mercury بالوحي والإلهام لابتكاراتٍ مفيدة. تجذبك مغامرات كثيرة ومن مُختلَف الأنواع، تترك ذكرياتٍ حلوة وتجعلك تغيِّر بعض القناعات وتستخلِص الدروس.



برج الثور 2026: سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة

توقعات برج الثور ( أبريل 21 – مايو 20): تكسر الحواجز في هذه السنة، وتنطلق نحو آفاق جديدة مُستفيداً من طوالع فلكيَّة واعدة في أغلب الأوقات ومحقّقاً تطوّراً مهنيّاً نادِراً. تستمدّ القوَّة والشجاعة من الطاقة الفلكيَّة المميَّزة التي تجعل من كلِّ عملٍ وخطوةٍ تجرِبةً إستثنائيَّة تترك أثرها عليك وعلى المحيط. لا تخشَ عزيزي الثور من طَرق باب المجهول ومن التمتّع بأوقاتك والتعرّف إلى كلُّ أمرٍ جديد بروح إيجابيَّة وعَقلٍ مُدبِّر وحكمةٍ شديدة. إنّ الطالع الفلكيّ المتعلَّق بك مميَّز جدّاً، ويدعوك إلى الإستفادة من كلِّ الفرص التي تتوفَّر تباعاً، حتَّى تلك التي تُشكِّل تحدِّيات بين حينٍ وآخَر فإنَّك تخرج منها منتصراً وتنكبّ على معالجتها بثقةٍ بالنَفْس إستثنائيَّة وبقدراتٍ معنويَّة عالية. كلّ المطلوب منك هو العمل الجدِّيّ والمُثابرة ومُتابَعة الطريق برصانةٍ وحكمة. كذلك يجب عدم الإستسلام للإحباط حتَّى ولو واجَهتَ مشاكل بين حينٍ وآخَر.



برج الجوزاء 2026: سنة الحيويّة الفكريّة والإستقرار العاطفيّ

توقعات برج الجوزاء (مايو 21 – يونيو 20): حضِّر نفْسَك عزيزي الجوزاء لسنة إستثنائيَّة من الطاقة الفكريَّة الكبيرة والانتشار وتحقيق الذات عَبْر أسلوبٍ جديد تعتمده وفرص مهمَّة تُتاح لك. قد تحقَّق أحلامك بطريقةٍ تصاعديَّة، وإذا بدأت السنة مع شهرٍ دقيق فإنَّ الأمور تتحسَّن إبتداءً من منتصف شهر حيث ينتقل ساتورن إلى برج الحمل ويُخفِّف من معاكسته لك. تقودك الأفلاك إلى مواقع جديدة وتطوّرٍ مهنيٍّ بارز فتُحطَّم بعض الحواجز التي حالت دون تأديتك بعض الأعمال ودون إبراز كفاءتك. إنَّ ما يحصل يجعلك أكثر ثقة بالنَفْس، تخوض تجارب إستثنائيَّة وتتخلَّى عمَّا لم يَعُد مناسباً لك. يمكن القول إنَّك تخوض بدايةً جديدة في حياتك أو إنَّك الآن تنتقل إلى معبرٍ آخَر أكثر وعداً وتنوّعاً. توحي لك السماء بأفكارٍ جديدة وتحثك على العمل بدون تراجعٍ أو قلق، وتجعلك أكثر قدرة على اتّخاذ القرارات بسرعة وبدون تردّد. تخوض بعض الميادين الحديثة وتُفتّح أمامك أبواب عملٍ وإتْصالاتٍ مهمَّة. قد تتبنَّى بعض المواقف الجريئة وتخوض عالَم التكنولوجيا، ثمَّ توظَف أموالك في بعض الإستثمارات وتقطف الثمار في أواخر السنة.



برج السرطان 2026: سنة التطوّر والنموّ والأرباح

توقعات برج السرطان (يونيو 21 – يوليو 21): تُحقّق في هذه السنة أحلامك عزيزي السرطان، إذ إنَّ كوكب جوبيتير الذي عاد إلى برجك يستقرّ عندك ليدعم خطواتك ويحمل تغييراتٍ جذريَّة وأساسيَّة لمعظم مواليد السرطان. تتمتَّع بقدراتٍ استثنائيَّة لكي تستفيد من أحداثٍ تطرأ وتُساهم في تطوير مشاريعك. العائق الوحيد أنَّ ساتورن يشكّل مربّعاً مع برجك، فهو يعود إلى برج الحمل، ما يحتّم عليك الحذَر من بعض الإشارات السلبيَّة. تأتي التغييرات منذ الشهر الأوّل سريعةً ومفيدة، خاصَّةً أنَّ كوكب مركور يراوح مكانه في برج الحوت، أي في موقع مناسِبٍ لك. ها هو مركور يستقرّ في برجك ويدعمك في كلّ قراراتك ومساعيك. لا شكَّ بأنَّك ستطلُ على جديدٍ في حياتك المهنيَّةِ والشخصيَّة والاجتماعيَّة، فيما شؤونٌ كثيرة تشغلك في هذه السنة، تتعلّق بوضعٍ عائليٍّ يحمل تغييراتِ ومفاجآت. تختصر الوقت في هذه السنة وتتوصَّل إلى إنجازاتٍ متاحةٍ لك بسهولةٍ في غالب الأحيان. تعتمد وسائل وحيَلاً، لحلّ بعض المشكلات والوصول إلى حلولِ عَبْر بعض الطرائف ربّما، أو الدردشات العذبة، وتسترسل بأحلامك بعيداً.



برج الأسد 2026: سنة النجاح والمواهب العظيمة

توقعات برج الاسد (23 يوليو – 23 اغسطس): تعِدك الأفلاك عزيزي مولود الأسد بسنة مميَّزة من النجاحات والمغامرات. إِلَّا أنَّ بدايتها قد تكون معقّدة قليلاً. لا شكّ أنَّ الفترة الأولى من السنة تحمِّلُك بعض الأعباء وتُضطرّ إلى مسايرة الواقع أو تقبُّل ما يجري بدون نقاش. تحتاج في بعض الأحيان خلال هذه الفترة إلى دعمٍ ومساعَدة وقد تتلقَّاها من قِبَل مَنْ يثق بك ويحبّك. تنصحك الأفلاك باعتماد الهدوء والصبر إذا شعرت بالقلق، حاول أن تبتعد عن كلِّ ما يرهقك. لا تتحمَّل كذلك مسؤوليَّاتٍ جديدة مهما كانت الإغراءات. بَعْد ذلك، تتغيَّر المعطيات، فتنطلق واثقاً وتستعيد حرِّيَّتك وسيطرتك على الأوضاع. قد تلعب دوراً مهمّاً في هذه الأثناء وتسير تصاعديّاً ولو ببطء إلى إنجازاتٍ هائلة. أمَّا الحدث الأهمّ فهو إنتقال كوكب جوبيتير إلى برجك لكي يغمرك بخيراته والحظوظ الكثيرة التي تتجلَّى في عقد عمل جديد أو إنتصارٍ في بعض المجالات. كذلك يسير بعض مواليد الأسد إلى تغييرٍ جذريّ في نوع مهنتهم.



برج العذراء 2026: سنة الإنجازات الهادئة والعشق الكبير

توقعات برج العذراء ( أغسطس 23 – سبتمبر 22): تحيِّيك الكواكب عزيزي العذراء في هذه السنة التي تحمل مغرياتٍ كثيرة وتأتي أحداثها لتناسب طموحاتك وآمالك. تنعم بأجواء جيِّدة وظروفٍ مؤاتية في معظم أشهر هذه السنة. هذه السنة تحمل إليك خَياراتٍ كثيرة ومتنوِّعة وتخبِّئ لك مفاجآت وقرارات تأتي على قياس مصالحك. أطمئنك أنَّ السلبيَّات نادرة جدّاً في هذه السنة، وأنَّك ستنجح في خطواتك وتنتهي من ضغوطاتٍ آلمتك. لكنَّ المطلوب هو أن تثابر على أعمالك وأن تستفيد من مواهبك فتوظفها في المكان الصحيح لعبور جسر النجاح بذكاء وحنكة وعدم تدميره بتسرّعك أو بردَّات فعلٍ سلبيَّة. تدعوك السنة إلى المصارحة وفتح الصفحات والجرأة على إظهار حقيقة ميولك وخياراتك والبوح بمشاعرك، سواء كانت إيجابيَّة أم سلبيَّة. تبدأ سنة واعدة مع شهرٍ ملائمٍ لك يريحك من المتاعب ويُطلِق مسيرةً من السعي والنجاح الذي يتبلور أكثر في شهر مايو، حيث تنتقل كواكب كثيرة إلى برج الثور وتعِدك بإنعطافٍ نحو الأفضل وبتحقيق أحلامك وتثمير جهودك.



برج الميزان 2026: سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل

توقعات برج الميزان (سبتمبر 23 – أكتوبر 22): كثيرون من مواليد الميزان لن ينسوا تفاصيل هذه السنة المميَّزة في حياتهم، التي قد تقودهم رويداً رويداً إلى معبرٍ آخَر وقدَرٍ جديد بعد فترةٍ من مراوحة المكان أو من المعاناة والإنتظار. تسجِّل هذه السنة تنقّلاتٍ فلكيَّة تعني مولود الميزان مباشرةً، وإذا كان النصف الأوَّل يجعل مواليد الميزان متردِّدين أمام بعض القرارات. أمّا النصف الثاني، فيبدو الأفضل ويحملهم إلى خياراتٍ جديدة وظروفٍ مفاجئة في بعض الأحيان. يأتي التغيير الإيجابيّ مع قدوم شهر تمّوز يوليو حيث ينتقل جوبيتير إلى برج الأسد ويوسِّع دائرة نشاطاتهم واتّصالاتهم. يعبرون مواليد برج الميزان إلى علاقاتٍ أوسع وأكثر غنى وذلك على كلّ الأصعدة، وربَّما يتلقّون مساعدةً ودعماً من قِبَل حلفاء أو معارف أو أصدقاء أو أقرباء يشاركونهم عملاً أو رسالةً أو مهمَّة أو بعض الأهواء. قد يَحدُث شيء في حياتك يقلب الموازين أو يدعوك للتأمّل والتفكير وإيجاد الحلول لبعض ما قد يطرأ من مشاكل واحتكاكات، لكن، ولحسن الحظ، ستكون كواكب أخرى داعمة لك.

برج العقرب 2026: سنة النجاحات الماليّة والإنفعالات الكبرى

برج العقرب 2026: سنة النجاحات الماليّة والإنفعالات الكبرى

توقعات برج العقرب (أكتوبر 23 – نوفمبر 21): هي سنة الإنقلابات في حياة العقرب، والتي يجب أن يواكبها بهدوء أعصاب والتفهم لبعض التغييرات. إنتظر عزيزي حركةً كبيرة في هذه السنة، وتغييراتٍ طارئة تجعلك تعيد النظر ببعض الإرتباطات والإلتزامات، أو تغيِّر اتِّجاهك. قد تترك مكان عملك أو مكان إقامتك للذهاب إلى جديد. تقوم بعمليَّة تقييم لأوضاعك السابقة والتي تحاكي طموحاتك بإيجابيَّةٍ تامَّة وتجعلك تقفز إلى الأعلى لتحقق بعض الأمنيات والأهداف. قد تلائمك الطوالع الفلكيَّة الأخرى في بداية السنة، وتجعل من الشهر الأوّل مُنطلَقاً لجديد، أو لرسم طبيعة عمل وعلاقات هادفة ومميَّزة. ثمَّ تنتقلِ إلى بعض التحدِّيات والتناقضات، فتشعر أنَّك تنفِّذ رغبات من جهة وتدفع فاتورةً من جهةِ أخرى. تُقبِل على الجديد بكلِّ شغفٍ ولهفةٍ فالتجارب الغريبة لا تخيفك، بل على العكس إنَّها تحفِّز عندك كلّ الشجاعة والجرأة لكي تفتح باباً على المجهول.

برج القوس 2026: سنة الإلتزامات الجديدة والأرباح

توقعات برج القوس( 22 نوفمبر – 20 دسمبر): تُحقِّق عزيزي القوس أهدافك رويداً رويداً في هذه السنة، التي تحمل إليك المفاجآت الحلوة بمعظمها واللفتات العذبة من قِبَل الأفلاك، وتطوّراً مهمّاً تحصده مع بداية الصيف على أبعد تقدير. إيَّاك أن تفقد الأمل إذا شعرت ببعض الصعوبات التي لا بدَّ منها فِي هذه الحياة، ولكنَّ الحوافز ستكون كثيرة والسماء ستعوّض عنك بوعودٍ جديدة كلَّما شعرت بشيءٍ من التراجع النفسيّ أو الإحباط. تُنجز أعمالك بهدوء وتخطّط لمشاريع بعيدة الأمد فتتحسَّن معنويَّاتك، خاصَّةً وأنَّك تثبِّت موقعك في عملٍ بدأته ربَّما منذ السنة الماضية أو قبلها. تزداد ثقتك بالنفْس كلَّما أبدَيت نجاحاً مهمّاً يعترف به الجميع. أنت عزيزي القوس لا تستطيع العمل إلَّا ضمن محيطٍ آمن ومُحبّ وشفَّاف وهذا ما ترتجيه وتصل إليه في هذه السنة، إذ قد تُتاح لك فرص تحقيق الأحلام والإستفادة من بعض الأحداث والتطوّرات بشكلٍ سريع وفعّال. تسير على الطريق الصحيح وتبدو متأكِّداً من أنَّك ستصل إلى أهدافك.



برج الجدي 2026: سنة الإنقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة

توقعات برج الجدي ( ديسمبر 22 – يناير 20): إِنَّها سنة مصيريَّة بالنسبة إليك، تضعك أمام خياراتٍ كثيرة كما أمام امتحانٍ لقدرتك على المقاومة والمثابرة. تعيد النظر ببعض خَياراتك وأولويَّاتك. الكواكب البطيئة تعاكسك ولا يمكنك أن تتغاضى عن ذلك، لكِنْ بالمقابل تدعمك الكواكب السريعة في معظم فترات هذه السنة، وتعوِّض لك عن أيَّة خسارة قد تواجهها وتزوِّدك بمعنويَّاتٍ عالية ولو أرهقتك المسؤوليَّات والواجبات. تعيد النظر ببعض قناعاتك على أثر أحداث تطرأ، وكثيرون من مواليد الجدي يغيِّرون اتِّجاههم على أصعدة عدَّة دراسيَّة، مهنيَّة، شخصيَّة وسياسيَّة حتَّى. إذا أردتَ أن أوضِّح لك الصورة فأنت تقف اليوم أمام حقبةً جديدة أو دورة فلكيَّة مغايرة، تجعلك تعيد النظر بأساليب عملك أو بطرق مقاربتك كلّ الأمور. على مفترق طرق تقف، و تشعر بقدراتٍ كثيرة على التغيير وإقبالٍ على الجديد. تسألني هل هي سنة إيجابيَّة أم لا؟ والجواب، أنَّها سنة مهمَّة وجيِّدة.

برج الدلو 2026: سنة الإنتفاضة والفرص القيّمة

توقعات برج الدلو (يناير 21 – فبراير 19): إنتظر يا عزيزي سنة حافلة بالتغييرات على مختلف المستويات، إذ يفاجئك جديدٌ في هذه السنة وتتحالف الكواكب لكي تدعم بعض المشاريع وتأخذك نحو آفاقٍ مختلفة. إنَّها بداية دورةِ فلكيَّة جديدة، حيث المشاريع تتعدَّد وتتبدَّل، وحيث تبحث عن اتِّزانك في ميادين أخرى لم تتطرَّق إليها سابقاً. تعاود التفكير في خَياراتك وأولويَّاتك وتواجِه ظروفاً تدعوك إلى التكيّف معها وتقبّل بعض شروطها. حتَّى ولو كان النمط بطيئاً قليلاً في بداية السنة، إلّا أنَّك تبني على أسسٍ ثابتة وتذهب نحو بعض المشاريع الجديدة مع إندفاعٍ كبير، إذ إنَّها سنة غنيَّة بالمستجدَّات الملفتة وفي ميادين عديدة. توظّف طاقاتك ومواهبك لخلق جديد وإطلاقه في فصل الربيع. أيضاً، قد تضعك الظروف أمام بعض الخيارات المحرِجة لكنَّك تحسم أمرك بحكمةٍ وهدوء، حتَّى ولو حاول البعض عرقلتك أو واجهَتك متاعب في بعض الأحيان لم تتوقَّعها من أشخاصٍ كنت تثق بهم.

برج الحوت 2026: سنة الحظوظ الكبرى

توقعات برج الحوت (فبراير 20 – مارس 20): أسارع للقول إنّها سنة جيِّدة وتحمل إليك الأخبار الطيِّبة والتطوّرات المفيدة والنجاح والأرباح. منذ الشهر الأوّل تنطلق مبدعاً ومؤسِّساً لجديد، فالأشهر الستَّة الأولى مميَّزة توفِّر لك القدرة على تحقيق أهدافك وطموحاتك وفرض سيطرتك على الأمور. تلعب الظروف والصدف دوراً في توفير الفرص المناسِبة لكي تحقِّق أهدافك بنجاح. لا شك أنَّ بعض الفترات هي أفضل من بعضها الآخَر ولكنَّها بالإجمال جيِّدة. تتحرَّر من بعض الضغوطات وتُتاح لك فرص ممتازة لتغييرٍ جذريّ يحصل في حياتك. تستفيد من بعض الظروف بصورةٍ فوريَّة وتُقبِل على الدنيا واثقاً من نفسِك محقِّقاً الآمال ومستكشفاً ما كان مجهولاً منك. تستعجل بعض الأهداف وتخدمك الأفلاك فتستحقّ ما تتوصَّل إليه من تألّق، ولو أتت فترة الصيف لتقلَّل قليلاً من إشعاعك بسبب دخول أورانوس إلى برج الجوزاء من جديد.لن تخشى في هذه السنة اقتحام المجهول والمراهنة على ما تراه مناسِباً، لن تشعر بعقدة الذنب مثلاً بل ستُقبِل على الدنيا مرتاحاً واثقاً.

