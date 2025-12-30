حفل زفاف تيك توكر شهير يتحوّل لكارثة.. مشاجرات وصراخ والقبض على العريس! (فيديو)

A + A -

خلال حفل زفاف التيك توكر المصري الشهير كروان مشاكل من حفيدة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، حدثت مشاجرات أدت الى تدخل قوات الأمن وإلقاء القبض على العريس.

وخرج كروان مشاكل في بث مباشر عبر صفحته في "تيك توك"، وقد ظهر عليه الانهيار وهو يقول: "فرحي باظ وبيتي كله خرب، والعربية بقت تراب وما بقيتش تسوى 3 جنيه، والعروسة مشيت، وكل ده من العين، وعارف مين اللي فرحان ومين اللي شمتان".

وشهد حفل زفاف كروان إلى حفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم فوضى كبيرة خرجت عن السيطرة، حيث أظهرت فيديوهات متداولة مشاجرات وتحرشاً وصراخاً ناتجاً من الزحام والتدافع.

وأظهرت الفيديوهات تجمهراً وهجوماً على البلوغر إنجي حمادة، إضافة الى ظهور البلوغر المثيرة للجدل "أم مكة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن حدوث مشاجرات في حفل الزفاف، وعلى الفور انتقلت القوات الى موقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على مشاجرة نشبت بين حراس الأمن والمدعوين بسبب ما شهده الفرح من زحام وتدافع بين "المعازيم" نجم عنه تحرش، وأُصيبت العروس بحالة إغماء، الأمر الذي دعا كروان مشاكل الى الانسحاب بعروسه وترك الفرح وإنهائه قبل موعده.