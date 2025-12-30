living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حفل زفاف تيك توكر شهير يتحوّل لكارثة.. مشاجرات وصراخ والقبض على العريس! (فيديو)

30
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلال حفل زفاف التيك توكر المصري الشهير كروان مشاكل من حفيدة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، حدثت مشاجرات أدت الى تدخل قوات الأمن وإلقاء القبض على العريس.

 

وخرج كروان مشاكل في بث مباشر عبر صفحته في "تيك توك"، وقد ظهر عليه الانهيار وهو يقول: "فرحي باظ وبيتي كله خرب، والعربية بقت تراب وما بقيتش تسوى 3 جنيه، والعروسة مشيت، وكل ده من العين، وعارف مين اللي فرحان ومين اللي شمتان".

 

وشهد حفل زفاف كروان إلى حفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم فوضى كبيرة خرجت عن السيطرة، حيث أظهرت فيديوهات متداولة مشاجرات وتحرشاً وصراخاً ناتجاً من الزحام والتدافع.

 

وأظهرت الفيديوهات تجمهراً وهجوماً على البلوغر إنجي حمادة، إضافة الى ظهور البلوغر المثيرة للجدل "أم مكة".

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن حدوث مشاجرات في حفل الزفاف، وعلى الفور انتقلت القوات الى موقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على مشاجرة نشبت بين حراس الأمن والمدعوين بسبب ما شهده الفرح من زحام وتدافع بين "المعازيم" نجم عنه تحرش، وأُصيبت العروس بحالة إغماء، الأمر الذي دعا كروان مشاكل الى الانسحاب بعروسه وترك الفرح وإنهائه قبل موعده.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout