بالصورة: بعد وفاة ابنتها الكبرى.. مؤثرة تفقد ابنتها الصغرى صباح يوم عيد الميلاد!

أعلنت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ميليسا ماي كارلتون وزوجها توم وفاة ابنتهما الصغرى "مولي"، في مأساة ثانية تضرب العائلة بعد أقل من عام على فقدان ابنتهما الكبرى "آبي".وأكدت ميليسا الخبر عبر منشور على "إنستغرام"، موضحة أن "مولي" توفيت صباح يوم عيد الميلاد. وعبّرت عن صدمة العائلة وعدم تصديقها لما حدث، مشيرة إلى أنهم يمرون بمرحلة قاسية من الحزن والإنهاك النفسي، طالبة من متابعيها مواصلة الدعاء لهم. ولفتت إلى قلقها على طفليها اللذين بقيا على قيد الحياة "هاري" و"ليلي"، مؤكدة خشيتها مما ينتظر الأسرة بعد هذه الخسارة المزدوجة. وبعد موجة التعاطف الواسعة ورسائل التعزية، قالت ميليسا إن السبب الرسمي للوفاة لم يُحدَّد بعد، لكن الأطباء يشتبهون في وجود "حالة قلبية وراثية" قد تكون وراء وفاة "مولي"، وربما "آبي" أيضاً، التي كانت قد توفيت في نيسان 2024 عن عمر 9 سنوات إثر إصابتها بتعفن الدم.وأضافت أن مشاركتها هذه التفاصيل تهدف إلى رفع الوعي حول حالات الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة لدى الأطفال، شاكرة كل من قدّم الدعم والمواساة.