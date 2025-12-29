living cost indicators
تضم مشاهير وأثرياء.. شبكة مخدرات تطيح بملكة جمال!

29
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

قبضت السلطات التركية، على ملكة جمال تركيا لعام 2016 بوسة إسكندروغلو، والمغنّي الشاب إيغه كارتاشلي، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن علاقتهما بشبكة مخدرات كبيرة تضم عدداً كبيراً من الفنانين والمشاهير والأثرياء.

فقد نفذت العملية أمس الأحد، ضمن حملة أمنية واسعة تهدف إلى متابعة ومحاسبة المتورطين في قضايا مخدرات مرتبطة بعالم الفن ووسائل التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال.

وتم توقيف بوسة وإيغه معاً في الوقت نفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستجوابهما بشأن الاتهامات الموجّهة إليهما، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية من بوسة أو إيغه حتى الآن.

علاقة صداقة

وأوضحت مصادر صحافية أن buse iskenderoğlu تربطها علاقة صداقة قوية بشيفال شاهين وهي عارضة أزياء أيضاً، وصدر بحقها أمر ضبط وإحضار ضمن القضية نفسها. وبحسب الصحف التركية، تستقر شاهين حالياً في بريطانيا، غير أنها أعلنت نيتها العودة إلى تركيا، لكنها لم تنفذ وعدها حتى الآن.

كما يعتقد المحققون أن العلاقة الشخصية بين بوسة وشاهين قد تغير سير التحقيقات، وتكشف عن أي تواطؤ أو تسهيل محتمل في عمليات توزيع المخدرات أو تعاطيها بين الأسماء المعروفة.

فيما لا تزال القضية في مرحلة التحقيق، لم تحدّد النيابة العامة موعداً لتقديم أي لائحة اتهام رسمية ضد ملكة الجمال والمغني الشاب.

العربية
{{article.title}}
