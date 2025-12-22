انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة!

A + A -

توفي الممثل الأميركي جيمس رانسون، الذي جسد شخصية «زيجي سوبوتكا» في مسلسل قناة «إتش بي أو» الشهير «ذا واير» وظهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الأخرى، عن 46 عاماً.

وذكر مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس في سجلاته المنشورة على الإنترنت أن رانسون توفي منتحراً يوم الجمعة.

وتشمل الأعمال السينمائية لرانسون أفلاما مثل «إت: الفصل الثاني»، و«الهاتف الأسود»، و«الهاتف الأسود 2»، كما ظهر في مسلسلات تلفزيونية من بينها دراما الشرطة «بوش» ومسلسل «بوكر فيس».

وظهر رانسون لآخر مرة على التلفزيون في حلقة من الموسم الثاني من مسلسل "بوكر فيس" التي بُثت في يونيو الماضي.

كما أدّى رانسون دور زيغي سوبوتكا، نجل عامل الموانئ في بالتيمور فرانك سوبوتكا، في الموسم الثاني من مسلسل "ذا واير".

وكان الممثل قد كشف في إحدى مقابلاته عام 2016، أنه أقلع عن تعاطي المخدرات، وذلك بعد خمس سنوات من الإدمان.