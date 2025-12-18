living cost indicators
تعمل بدون تصريح.. إجراءات قانونية تطال ملكة جمال!

18
DECEMBER
2025
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد الفنانة الصاعدة إيرينا يسري، ملكة جمال مصر 2025، وذلك لأنها تعمل بدون تصريح، وهذا بعد مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة الفنان ياسر جلال.

فقد أصدرت النقابة بيانا رسميا شددت فيه على رفضها القاطع مشاركة أي شخص في الأعمال الفنية دون الحصول على تصريح مسبق منها، التزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة. وأوضحت أن الشركة المنتجة للمسلسل خالفت هذه اللوائح بتعاقدها مع إيرينا يسري، في أولى تجاربها التمثيلية، دون استصدار التصريح اللازم لمزاولة المهنة.

وكلّفت نقابة المهن التمثيلية المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إيرينا يسري على خلفية ممارسة التمثيل بالمخالفة للقانون، كما قررت مقاضاة شركات الإنتاج التي تعاملت معها، وذلك حفاظاً على حقوق أعضاء النقابة، وتأكيداً لتطبيق مبدأ سيادة القانون وتنظيم العمل في الوسط الفني.

كما شددت النقابة على استمرارها في تطبيق إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات مماثلة، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للمهنة وحماية العاملين بها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات مستقبلية.

أثارت جدلاً

كانت إيرينا يسري قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على منشور مصطفى أبو سريع الذي أعلن من خلاله انفصاله عن زوجته، حيث كتبت قائلة: "مبروك توتي"، وهو ما فسّره البعض بأن هناك علاقة بينهما كانت سبباً في الطلاق، ما دفع الفنانة لتغيير صيغة التعليق، ليصبح: "ربنا يباركلك في آدم ونوح".

يذكر أن إيرينا يسري توّجت بلقب ملكة جمال مصر لعام 2025، وتشارك لأول مرة في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" إلى جانب النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن قائمة المسلسلات المصرية في موسم رمضان 2026، وهو أول عمل درامي لها على الإطلاق.

العربية
