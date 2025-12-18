living cost indicators
نجم شهير يعلن استعداده ترك التمثيل: ألقوني في سلة المهملات

18
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر"، أكد الفنان أحمد السقا أسفه الشديد للهجوم الذي تعرض له عقب نشر الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدته إدارة نادي ليفربول لحل مشكلته.

وقال السقا: "لاقيت الرياضة دخلت في الدين والسياسة.. وطبعا خدتني الجلالة وعز الدين أيبك اللي جوايا طلع.. عملت فيديو أدعم فيه ابننا محمد صلاح، ووجهت رسالة بالإنجليزية يمكن يكون خاني التعبير".

وأشار السقا الذي دعم صلاح إلى جانب عدد كبير من الفنانين المصريين، إلى أن استخدامه لكلمة Coach كان صحيحًا حسب المصطلحات الإنجليزية داخل الملعب، مؤكدًا أن الفيديو ظل 55 دقيقة دون أن يحذفه هو. وأوضح: "استخدمت كلمة ميغا ستار لأن عندهم كده، وبنتقدم عندهم برا كده.. لكن أنا مش ميغا ستار ولا حاجة، وأقل من أقل أي حد في العالم".

وأوضح السقا أنه صعب عليه أن يتعرض لهذا الهجوم بعد فيديو دعم محمد صلاح، قائلًا: "صعبت عليا نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، ليه يتعمل معايا كده؟ الناس طلعت توجه لي إهانة ليه؟ أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن".

وأكد السقا أنه لن يقدم بلاغات أو يقاضي الذين أهانوه، ولن يضر أحدًا، وأنه مسامح، مشددًا على أن نيته كانت صادقة وعفوية.

وأفاد أن الفيديو كان هدفه دعم محمد صلاح والتحدث بعفوية وصدق، وليس لأي أغراض أخرى، قائلًا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول"، في إشارة الى أن رد فعله كان نابعًا من حبه واهتمامه باللاعب المصري.

واختتم أحمد السقا تصريحاته قائلًا: "أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة"، مؤكدًا أنه مستعد لتحمل أي موقف ولكنه يرفض الإساءة الشخصية أو الانتقادات الظالمة.

{{article.title}}
