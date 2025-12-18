وفاة فنانة شهيرة إثر حريق بمنزلها (صورة)

A + A -

أعلن الفنان شريف إدريس، الأربعاء، عن وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عاماً، إثر حريق نشب داخل شقتها تسبب في اختناقها.وكتب شريف منشوراً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك"، فيما كشف في تصريحات لبعض وسائل الإعلام المحلية أن نيفين مندور لقيت مصرعها إثر حريق نشب داخل شقتها بالإسكندرية، والذي تسبب في اختناقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولة إنقاذها.يذكر أن نيفين مندور هي فنانة مصرية، دخلت مجال الفن عام 2003 من خلال فيلم "اللي بالي بالك" مع النجم محمد سعد، والذي حقق نجاحاً كبيراً، حيث قدمت خلاله دور "فيحاء" زوجة الضابط رياض المنفلوطي.شاركت نيفين بعدها في مسلسل "راجعلك يا إسكندرية"، مع الفنان خالد النبوي والذي عرض 2005، واختفت بعدها عن الأنظار لمدة 17 عاماً، لتظهر مؤخراً من خلال أحد البرامج التليفزيونية وتتحدث عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية طوال هذه السنوات.