living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة فنانة شهيرة إثر حريق بمنزلها (صورة)

18
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الفنان شريف إدريس، الأربعاء، عن وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عاماً، إثر حريق نشب داخل شقتها تسبب في اختناقها.

وكتب شريف منشوراً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك"، فيما كشف في تصريحات لبعض وسائل الإعلام المحلية أن نيفين مندور لقيت مصرعها إثر حريق نشب داخل شقتها بالإسكندرية، والذي تسبب في اختناقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولة إنقاذها.

يذكر أن نيفين مندور هي فنانة مصرية، دخلت مجال الفن عام 2003 من خلال فيلم "اللي بالي بالك" مع النجم محمد سعد، والذي حقق نجاحاً كبيراً، حيث قدمت خلاله دور "فيحاء" زوجة الضابط رياض المنفلوطي.

شاركت نيفين بعدها في مسلسل "راجعلك يا إسكندرية"، مع الفنان خالد النبوي والذي عرض 2005، واختفت بعدها عن الأنظار لمدة 17 عاماً، لتظهر مؤخراً من خلال أحد البرامج التليفزيونية وتتحدث عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية طوال هذه السنوات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout