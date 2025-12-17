خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها! (صور)

A + A -

في خبر حزين، توفيت صباح اليوم الأربعاء الفنانة المصرية نيفين مندور داخل شقتها بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، عقب اندلاع حريق في مقر إقامتها.

وأعلن خبر الوفاة الفنان شريف إدريس الذي نعى زميلته الراحلة عبر حسابه في "فيسبوك" بكلمات مؤثرة، واصفاً إياها بـ"الصديقة الطيبة الجميلة". وبحسب شهود عيان، فقد وقع الحادث صباح اليوم الأربعاء حيث اندلعت ألسنة النيران داخل مسكن الفنانة الراحلة، وأدى تصاعد الدخان الكثيف إلى إصابتها بالاختناق، ما تسبب في وفاتها قبل وصول فرق الإنقاذ.

وبدأت مندور مسيرتها عام 2003 من خلال مشاركتها في فيلم "اللي بالي بالك" مع الفنان محمد سعد والذي وضعها على طريق النجومية سريعاً، وظل الفيلم محفوراً في ذاكرة الجمهور إلى اليوم.