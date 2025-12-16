وفاة فنانة شابة بعد صراع مع السرطان! (صورة)

A + A -

توفيت الفنانة الشابة شفق بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

وُلدت شفق في العراق ونشأت في كندا، حيث درست الهندسة في مدينة أوتاوا، قبل أن تقرر ترك هذا المسار والتوجه إلى مصر لتحقيق حلمها بالعمل في مجال التمثيل.

بدأت مشوارها الفني بالمشاركة في فيلم "زجزاج" عام 2014، ثم شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل "مريم" مع الفنانة هيفا وهبي، ومسلسل "الدولي" عام 2018، وأخيرًا مسلسل "باكو في بغداد" عام 2019.

وفي عام 2023، أُصيبت شفق بسرطان الرئة لتدخل في رحلة علاج طويلة استمرت قرابة عامين انتهت بوفاتها.