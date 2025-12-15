بالفيديو... فنان لبنانيّ: انحرمت من أولادي!

A + A -

أشار الفنان أمير يزبك، إلى أنّه كان إلى جانب أولاده في كلّ عيد ميلاد قبل طلاقه وانتقاله إلى كندا، وقال إنّ أعمارهم هي 11 و12 و13 سنة.

وأضاف يزبك خلال مقابلة مع "one tv": "بتواصل معن وما بقصر معن، ومش ناطر حدا يربيلي اولادي، انا بربيهن بهيدي الارض".

وتابع: "ربيت مع اولادي لحتى خطفتن كندا، صار إنفجار بيروت وراحت أموال الناس ومنن أنا، وراحوا مؤقتاً على كندا عند بيت جدن، واذ بتفاجأ انه الموضوع ما كان مؤقتا وبعدن لهلق هونيك".

وقال يزبك: "أنا مبلش بحياة وعائلة جديدة، بس انا انحرمت من اولادي والحقوق مع الام في كندا، وأنا بأي لحظة جاهز أطلع جيبن على لبنان وأنا بربيهن".