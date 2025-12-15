مقتل مخرج شهير وزوجته.. والاشتباه بالابن

A + A -

قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأميركية تم اطلاعه على التحقيق إن المخرج والممثل الأميركي روب راينر وزوجته ميشيل هما الشخصان اللذان عثر عليهما متوفيين يوم الأحد في منزل بلوس أنجلوس يملكه راينر.ولم يتمكن المسؤول من مناقشة تفاصيل التحقيق علنا وتحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته.وقال المسؤول إن المحققين يعتقدون أن المخرج وزوجته أصيبا بطعنات ويقوم المحققون باستجواب أحد أفراد العائلة.وقالت المجلة نقلا عن مصادر متعددة مقربة من العائلة أن نيك راينر قتل والده روب راينر (78 عاما) ووالدته ميشيل سينغر (68 عاما) راينر، على الرغم من أن شرطة لوس أنجلوس لم تؤكد هذه الرواية.غير أن الشرطة تفيد بأنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، وأنه لا يوجد أي شخص رهن الاحتجاز.وذكرت المصادر لمجلة بيبول أن رومي، ابنة روب وميشيل، عثرت عليهما يوم الأحد 14 ديسمبر، حوالي الساعة 3:30 مساءً يوم الأحد، واستُدعيت إدارة إطفاء لوس أنجلوس إلى منزل القتيلين، الواقع في حي برينتوود الراقي، لتقديم الإسعافات الأولية، عند وصولهم، وجدوا رجلاً وامرأة متوفيين.تعرّف روب وميشيل عندما أخرج روب فيلم "عندما التقى هاري بسالي" - أحد أفلامه الشهيرة العديدة، بما في ذلك "الأميرة العروس" (1987)، و"عندما التقى هاري بسالي" (1989)، و"ميزري" (1990)، و"رجالٌ صالحون قليلون" (1992).تزوج الزوجان عام 1989، وأنجبا ثلاثة أطفال، أحدهم نيك.تحدث نيك بصراحة عن معاناته مع الإدمان، الذي بدأ في سن المراهقة وأدى به في النهاية إلى التشرد.