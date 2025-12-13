living cost indicators
العثور على جثمان ممثل بعد شكاوى الجيران!

توفي الممثل الأميركي بيتر غرين عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد العثور عليه متوفًى داخل شقته في مدينة نيويورك يوم الجمعة 12 ديسمبر. وأكد مدير أعماله، غريغ إدوارد، أن العائلة أُبلغت فوراً، فيما لم تُعلن السلطات بعد عن سبب الوفاة.

العثور على جثمان بيتر غرين في نيويورك

أوضح مدير أعماله أن الجيران أبلغوا السلطات بعد استمرار تشغيل الموسيقى في شقة غرين لأكثر من 24 ساعة، ما أدى إلى إجراء تفقد صحي من قبل الشرطة. ترك الممثل وراءه شقيقين، بينما نُعي على نطاق واسع من قبل زملائه في هوليوود وجمهوره.

مسيرة بيتر غرين الفنية وأشهر أدواره

اشتهر بيتر غرين بأداء شخصيات ثانوية تركت بصمة قوية، أبرزها شخصية زيد في فيلم Pulp Fiction عام 1994، وشخصية دوريان في فيلم The Mask، إلى جانب النجمة كاميرون دياز في العام نفسه.

وقال مديره غريغ إدوارد إن غرين كان شخصاً فريداً، ذا قلب طيب واهتمام حقيقي بالناس، رغم الأدوار القاسية التي اشتهر بها على الشاشة.

دور زيد في Pulp Fiction وتأثيره الكبير

شارك غرين في فيلم Pulp Fiction تحت إخراج كوينتن تارانتينو، وكان هذا الدور نقطة تحول رئيسية في مسيرته، حيث قدم أداءً فريداً ترك أثراً لا يُنسى لدى الجمهور والنقاد.
تجربة فيلم The Mask مع كاميرون دياز

تحدث غرين لاحقاً عن تجربته في فيلم The Mask، واصفاً أجواء التصوير بالمرحة والبسيطة، مؤكداً أن التمثيل في هذا العمل كان تجربة مليئة بالمرح والإبداع.
فلسفة بيتر غرين في التمثيل والارتجال

خلال مقابلة له عام 2022 في بودكاست The Up & Adam Show، أكد غرين أن الصدق والبساطة هما أساس التمثيل، وأن الكاميرا تلتقط كل التفاصيل مهما كانت صغيرة. كما شدد على أهمية الحضور الحقيقي في المشهد، مفضلاً الارتجال على التمثيل المفتعل، لضمان أصالة الأداء وإقناع المشاهد.

