بعدما أطل مُتعباً ومُرهقاً.. فيديو جديد لتامر حسني يكشف حالته الصحية

انتشر فيديو خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطل فيه الفنان المصري تامر حسني في إحدى المناسبات برفقة عدد من أصدقائه، الأمر الذي طمأن الجمهور على تطورات وضعه الصحي بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة استلزمت استئصال جزء من الكلية خلال الأسابيع الماضية.وظهر تامر في الفيديو أثناء اجتماعه بعدد من أصدقائه المقربين بينهم الفنانة أسماء جلال، والفنان أحمد فهمي، والملحن أحمد طارق يحيى.وبدا تامر في حالة صحية جيدة، حيث شارك الفنانة أسماء جلال الغناء والضحك.وكان تامر أطل قبل أسبوع بعد أداء صلاة الجمعة في أحد ساحات الصلاة، وبدا متعبا ومرهقا ولا يستطيع الوقوف لوحده ما أثار قلق الجمهور.ويواصل تامر رحلة التعافي تحت إشراف فرق طبية في كل من ألمانيا ومصر، وسط متابعة دقيقة لحالته الصحية.https://www.instagram.com/reel/DSKsK50jMTF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==