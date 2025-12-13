living cost indicators
تجريد ملكة جمال من لقبها.. إليكم السبب

13
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد نشرها منشورًا يحمل طابعًا عنصريًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تجريد سارة دزافتشي من لقب ملكة جمال فنلندا وذلك بعد أسابيع من تمثيلها لبلادها في مسابقة
ملكة جمال الكون لعام 2025.

وأصدرت منظمة مسابقة ملكة جمال فنلندا بيانًا كشفت فيه عن الإجراء التأديبي المتخذ ضد دزافتشي. 

وجاء في الإعلان الذي نُشر على صفحة المسابقة على "إنستغرام": "تم سحب لقب ملكة جمال فنلندا الذي كانت تحمله سارة دزافتشي اعتبارًا من اليوم. هذا القرار لا يتعلق بقيمة الإنسان، بل بالمسؤولية. عندما يضطلع شخص ما بدور تمثيلي على الصعيدين الوطني والدولي، فإن الأفعال والمسؤولية متلازمتان لا تنفصلان".
وقبل أيام، تعاونت المنظمة مع دزافسي في منشور اعتذار على "إنستغرام". 

وبدأت دزافسي منشورها الشخصي الذي نشرته يوم الاثنين الماضي قائلةً: "أُدرك تمامًا أن تصرفاتي قد أثارت استياءً لدى الكثيرين، وأنا آسفة للغاية لذلك. أودّ أن أعتذر بشكل خاص لمن تأثروا شخصيًا بهذا الموقف. لم يكن هذا قصدي بأي حال من الأحوال".

وواصلت صفحة مسابقة ملكة جمال فنلندا التفاعل مع الموضوع طوال الأسبوع، بنشر العديد من الاعتذارات والتأكيد على قيم المسابقة.
{{article.title}}
{{article.title}}
