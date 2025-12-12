living cost indicators
غياب عشر سنوات ثم رحيل مفاجئ… الوسط الفني يفقد هذا المطرب!

شهد الوسط الغنائي المصري صدمة جديدة، بعد أيام قليلة على وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، إذ أعلن الفنان حلمي عبد الباقي رحيل المطرب الشعبي
أحمد صلاح، إثر معاناة طويلة مع المرض أبعدته عن الساحة الفنية لأكثر من عشر سنوات.

ونعى عبد الباقي الراحل عبر حسابه على "فيسبوك"، ناشرًا صورته ومعبّرًا عن حزنه العميق، قائلاً: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل ما أصابك من مرض في ميزان حسناتك... كنت بكلمك من أسبوع أطمن عليك. أسأل الله أن يتغمّدك برحمته الواسعة ويرزق أهلك الصبر والسلوان." ودعا متابعيه إلى الترحم عليه.

وبرز أحمد صلاح مطربًا شعبيًا في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، وقدم عددًا من الأغاني التي لاقت انتشارًا في الأوساط الشعبية، أبرزها: "سلامتك يا دماغي"، "المانغا"، "عدّى عمري"، فيما كانت أغنية "كله عليّا" آخر أعماله قبل اختفائه عن المشهد الفني منذ عام 2015، وسط غموض أحاط بحياته خلال السنوات الأخيرة.

(سيدتي)
 
