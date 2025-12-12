زوجته كانت وصيفة ملكة جمال لبنان.. فنان مصري ينتقد عدم منحه الجنسية اللبنانية (فيديو)

A + A -

أعرب الإعلامي المصري أيمن قيسوني، المتزوج من عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية نسرين زريق (وصيفة ملكة جمال لبنان 2004)، عن استيائه لعدم حصوله على الجنسية اللبنانية رغم ارتباطه العائلي والإنساني بالبلاد، معتبراً أن فكرة منح الجنسية للأجانب بمجرد الزواج من لبنانية "مجرد خرافة".وأشار قيسوني، في فيديو على حسابه بـ"إنستغرام"، إلى أنّ حصول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو على الجنسية بعد زواجه من لبنانية وزيارته القصيرة للبنان يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة. وأضاف أن علاقته بلبنان ليست فقط بسبب زواجه، بل لأنه من جذور لبنانية أصيلة، حيث والدته وجده من ناحية الأم لبنانيان، وأنه يعيش في لبنان منذ عام 2002 وشارك في كل المحطات الوطنية الكبرى، من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى انفجار مرفأ بيروت والأحداث الأمنية الأخيرة.كما انتقد قيسوني نوعية الإقامة الممنوحة له، واصفاً إياها بـ"الإقامة المجاملة" التي تمثل "شكلًا من أشكال الإهانة" لزوجته، مستذكراً حادثة دفع زوجته غرامة بسبب تجاوز مدة إقامة طفليهما في المطار.وأكد أنه لا يسعى للحصول على جواز سفر إضافي، بل يطالب بـ"حقه" في الحصول على الجنسية اللبنانية هو وغيره من الأشخاص الذين يستحقونها بحكم النسب، معبراً عن استيائه من المعاملة الحالية للأجانب المرتبطين بلبنان. وختم حديثه برسالة ساخرة لرئيس الفيفا حول الصعوبات التي يواجهها اللبنانيون في الكهرباء أثناء حضور المباريات.https://www.instagram.com/reel/DSDiSuaDMd2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==