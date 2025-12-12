living cost indicators
تورط إعلامي ومشاهير بتعاطي المخدرات والاتجار بها

12
DECEMBER
2025
لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا منذ أيام بعدما اعتقلت السلطات، أول أمس الثلاثاء، رئيس تحرير قناة Habertürk، محمد عاكف أرسوي، في إطار تحقيق بشأن تجارة المخدرات شمل عدداً من المشاهير. وتبين أن إجراءات التوقيف طالت أربعة أشخاص، من بينهم أرسوي الذي يعمل أيضاً مذيعاً رئيسياً في القناة التركية، غير أن نيابة إسطنبول لم تعلن رسمياً أسماء الشخصيات الأخرى. وأعلنت نيابة إسطنبول أنها تجري تحقيقاً بحق 8 مشتبه بهم بتهم "شراء وحيازة واستخدام المواد المخدرة للاستخدام الشخصي وتوفير مكان لاستخدام المواد المخدرة".

وأضافت نيابة إسطنبول في بيانها أنه تم اعتقال 4 أشخاص، من بينهم أرسوي، في إطار التحقيق، وأشارت إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بالمشتبه بهم الآخرين. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات مختلفة عقب الحملة، إذ كشف بعضهم أن أرسوي كان متديناً في السابق وذا توجهات إسلامية مستغربين الاتهامات الموجهة إليه بشأن تعاطي المخدرات والاتجار بها. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه الادعاءات، غير أن قناة Habertürk أكدت اعتقال أرسوي، وهو أحد أبرز وأشهر مذيعي القناة والوجوه الإعلامية في تركيا.

من جهته علق مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم على اعتقال أرسوي، حيث أكد شامل طيار، النائب السابق عن الحزب الحاكم، أن مسيرة أرسوي شهدت صعوداً سريعاً وأنه سيمر بمرحلة صعبة على الصعيد المهني عقب هذا التحقيق، وأضاف قائلاً: "سطع نجم أرسوي وهو في سن صغيرة. واكتسب صداقات خاصة داخل الدولة والسياسة. أعتقد أنه كان مفتوناً بسحر الشهرة والمال. لكنه فاجأ كل من آمن به".

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت قبل أيام ثلاث مذيعات مشهورات في البلاد، هن إيلا رميسة جيبجي، وميلتم أجيت، وهاندي صاري أوغلو، في إطار "عملية مخدرات"، وقد تم أخذ إفاداتهنّ في المحكمة، ثم أُحلن إلى معهد الطب الشرعي (ATK) لإجراء الفحوصات اللازمة.
