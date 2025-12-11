living cost indicators
انفجر غضباً على سائقه.. فنان قدير يتعرّض لانتقادات حادة بسبب تصرفاته

11
DECEMBER
2025
انتشر فيديو ظهر فيه الفنان المصري القدير محمد صبحي وهو يوبخ سائقه بسبب تأخره عليه لحظة انصرافه من دار الأوبرا بعد تكريمه خلال فعاليات مهرجان آفاق المسرحي.
وتسبب الزحام الكبير الذي أحاط بصبحي، وصيحات الجمهور الذي التف حوله لالتقاط الصور، في إصابته بحالة عصبية بسبب أن الحركة نحو السيارة كانت صعبة، وهو ما جعله ينفجر غاضباً في السائق الذي لم يكن متواجداً في السيارة وقتها.

وظهر صبحي وهو يعنف السائق طالباً منه إعطاءه مفاتيح السيارة ليقودها بنفسه، لمسافة قصيرة للابتعاد عن تجمع المعجبين، ليظهر السائق وهو يعدو خلفه، ما أثار موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
