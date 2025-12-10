living cost indicators
"شفت فيها الموت بعيني".. إعلامية لبنانية تتحدث عن وضعها! (صور)

10
DECEMBER
2025
بعد تعرّضها لحادث مروع قبل أشهر داخل أحد الفنادق في القاهرة، تحدثت الإعلامية والفنانة اللبنانية رزان مغربي عن تفاصيل جديدة وذلك بعد صدور حكم من محكمة الجنح بالحبس والتعويض المؤقت لصالحها.

ونشرت رزان منشورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام قالت فيه إنها التزمت الصمت طوال الفترة الماضية، لكنها قررت الحديث الآن بعد صدور الحكم، مشيرة إلى انها نجت من الموت بأعجوبة بسبب ما وصفته بـ"إهمال خطير" داخل الفندق.

وقالت رزان إن جزءًا كبيرًا من سقف القاعة سقط فوقها بشكل مفاجئ أثناء استعدادها لتقديم حفل لإحدى شركات التطوير العقاري، قائلة: "كنت واقفة في القاعة وفجأة وقع جزء كبير من السقف عليّ... لحظة شفت فيها الموت بعيني".

وأكدت أنها تعرضت لإصابات خطيرة استلزمت عمليات جراحية، وتركتها في صدمة نفسية كبيرة، مؤكدة أن ما حدث ليس حادثًا عابرًا بل "خلل خطير في إجراءات السلامة" داخل فندق ما زال حديث الافتتاح، مشددة على أن الخطورة الأكبر كانت إمكانية إصابة أطفال أو أي شخص آخر.

