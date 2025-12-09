مطرب شهير يكشف: تامر حسني "في سريره لا يتحرك"

A + A -

كشف المطرب المصري أحمد سعد عن آخر مستجدات الحالة الصحية لمواطنه تامر حسني، عقب زيارته له في منزله.

وقال صاحب أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، اليوم الثلاثاء، بأنه زار تامر حسني مساء أمس، مؤكداً لجمهوره تحسن حالته الصحية بقوله: "الحمد لله أفضل كثيراً".

كما أوضح أحمد سعد في مقابلة مع "بيلبورد عربية"، أن زميله لا يبرح سريره، وهو ما لا يفضله نظراً لاعتياده على النشاط الدائم، إلا أنه يتماثل للشفاء.

وأشار سعد إلى أن تامر كان يتابع حالته باستمرار بعد حادث السير الذي تعرض له قبل أيام، رغم انشغاله بأزمته الصحية وعمليته الجراحية. وأضاف سعد: "تامر يعيش بالناس ويحبهم، ويستمد منهم الطاقة الإيجابية دائماً".

وتعليقاً على الأزمات الصحية المتزامنة التي يمر بها هو وزميله تامر حسني، قال سعد بطريقته المرحة المعتادة: "نمت بجواره على السرير وقلت له هذه هي صورة "بوستر الحفل القادم لنا".

يذكر أن تامر حسني عاد مؤخراً إلى مصر بعد خضوعه لجراحة في ألمانيا لاستئصال جزء من الكلى، حيث كان يعاني من أزمة صحية بالكلى منذ فترة. إلا أن الحالة تطورت واستدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، مما دفع تامر حسني للسفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة، وسط متابعة دقيقة لحالته.

وكان تامر حسني قد وجه رسالة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، نفى فيها وقوع أي خطأ طبي أثناء عمليته الجراحية، وأضاف: "أمر بأيام صعبة لأنها فعلاً عملية كبيرة، لكن بكرم الله ثم دعواتكم، سأتجاوزها بإذن الله. كل الشكر لكم يا أغلى الناس"، بحسب تعبيره.