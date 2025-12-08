كانت بين أحضانه.. نجمة شهيرة تؤكد علاقتها برئيس وزراء سابق (صور)

A + A -

نشرت النجمة الأميركية كاتي بيري عبر حساباتها على السوشيال ميديا صورة سيلفي ظهرت فيها في أحضان رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو تحت أوراق الخريف خلال زيارتها إلى اليابان، معلنة بذلك ارتباطهما رسميا.

وعلقت كاتي على الصورة قائلة: " طوكيو في الجولة وأكثر".

وتضمّن منشور بيرى أيضاً مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، من بينها مقطع بالأبيض والأسود للثنائي أثناء تناول السوشي، بينما يحتضنها ترودو بحب ، إضافة إلى لحظات أخرى خلال تناولهما الطعام.

وكانت الشائعات حول علاقة بيري وترودو قد بدأت خلال الصيف بعد ظهورهما في مونتريال خلال ما وصف بأنه "موعد غداء"، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصال بيري عن خطيبها السابق أورلاندو بلوم، وانفصال ترودو عن زوجته صوفي غريغوار في 2023 بعد زواج استمر 18 عاما.



