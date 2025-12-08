بعد تغييبه عن المسلسلات.. ممثل شهير يُقرر مغادرة لبنان نهائياً

A + A -

أثار الممثل اللبناني جوليان فرحات الجدل بعد قيامه مؤخرا بنشر منشور عبر حسابه على انستغرام، كشف فيه انه سيُغادر لبنان نهائيا.

وكتب فرحات قائلا: "كان لي الشرف أن أسمي نفسي ممثلًا لبنانيًا.. لا أعتقد أن الشعور كان متبادلًا على الإطلاق.. الآن أترك هذا العالم خلفي للأبد.. وسأغادر هذا البلد بالكامل.. شكرًا لكم جميعًا لعدم كرهي بقدر ما كان ينبغي."



يُذكر ان جوليان كان مغيبا في السنوات الأخيرة عن الأعمال الدرامية اللبنانية والعربية وحتى عن المسلسلات المعربة من التركية.

وجوليان اشتهر بدورربيع في الفيلم السينمائي "وهلأ لوين" من إخراج نادين لبكي، وشارك في مسلسل "الحب الحقيقي" عام 2017.