مقتل فنان في مشاجرة.. هذا ما حصل بينه وبين زوج طليقته!

A + A -

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الفنان سعيد مختار في مشاجرة أمام أحد النوادي الشهيرة بمدينة أكتوبر، يوم الأحد.

وقال موقع صحيفة "الأهرام"، إن رجال الأمن تبلغوا بنشوب مشاجرة بين مختار ورجل أعمال هو زوج طليقته أثناء رؤية الفنان لابنه، فتعدى كل منهما على الآخر.

وحسبما ذكر الموقع، فقد تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بنشوب مشاجرة ووقوع إصابات أمام ناد شهير بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول.

وعثر رجال الأمن على الفنان مختار البالغ من العمر 56 عاما وزوج طليقته، مصابين بجروح وطعنات.

وأشارت التحريات إلى أن مختار تواجد في النادي لرؤية ابنه، حيث شاهد خلال ذلك طليقته برفقة شخص آخر، الأمر الذي أدى لنشوب مشاجرة تعرض خلالها الفنان لجروح بعدما حاول طعن الشخص الآخر.

ونقل مختار إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وألقي القبض على طليقته والرجل الآخر.

وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الحادث، ونقلت جثة الفنان مختار إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفق موقع صحيفة "الوطن" فقد شارك مختار في عدد من المسلسلات المصرية ومنها الدالي، ومش ألف ليلة، وزهرة وأزواجها الخمسة.