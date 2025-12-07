ما علاقة " حركة أمل " ؟ هذا ما حصل مع نجم لبناني شهير على طريق المطار!

A + A -

تعرّض الممثل ومُقدّم البرامج هشام حداد، لحادث سير على طريق المطار، فور عودته من الإمارات إلى لبنان.وفي تسجيل مسرّب له، قال حداد: "كنت طالع من المطار، ونايم 3 ساعات من دبي لبيروت، عم بكتب كنت لزوجتي السابقة، وبس رفعت راسي أنا حقّ عليي 100 بالمئة لقيت بيني وبين السيارة يلي قدامي 3 سنتمتر وما لحقت، هي معها سيارة كيا أو هيونداي، فتت فيها وكسرتها، هيدا غلط انا بحياتي ما التهيت بالهاتف، بس الموضوع كان مهم".وتابع: "فتت فيها وبس طلعت من السيارة، الدم كان عم ينزل من منخارها، وانا كنت كتير محترم معن كلهم، بس هني حولوها لسياسة، بس شباب حركة أمل أخدوني وشربوني قهوة".وأضاف حداد: "بالمخفر عملوا المحضر، وكلّ شي صار قانونيّ وفليت بعد شي 4 ساعات".وختم قائلاً: "حادث سير وما كنت سكران، بس بحبّوا يعملوا بهارات".