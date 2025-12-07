ما علاقة " حركة أمل " ؟ هذا ما حصل مع نجم لبناني شهير على طريق المطار!

A+
تعرّض الممثل ومُقدّم البرامج هشام حداد، لحادث سير على طريق المطار، فور عودته من الإمارات إلى لبنان.
وفي تسجيل مسرّب له، قال حداد: "كنت طالع من المطار، ونايم 3 ساعات من دبي لبيروت، عم بكتب كنت لزوجتي السابقة، وبس رفعت راسي أنا حقّ عليي 100 بالمئة لقيت بيني وبين السيارة يلي قدامي 3 سنتمتر وما لحقت، هي معها سيارة كيا أو هيونداي، فتت فيها وكسرتها، هيدا غلط انا بحياتي ما التهيت بالهاتف، بس الموضوع كان مهم".
وتابع: "فتت فيها وبس طلعت من السيارة، الدم كان عم ينزل من منخارها، وانا كنت كتير محترم معن كلهم، بس هني حولوها لسياسة، بس شباب حركة أمل أخدوني وشربوني قهوة".
وأضاف حداد: "بالمخفر عملوا المحضر، وكلّ شي صار قانونيّ وفليت بعد شي 4 ساعات".
وختم قائلاً: "حادث سير وما كنت سكران، بس بحبّوا يعملوا بهارات".