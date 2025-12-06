لم يتمالك دموعه.. فنان شهير ينهار باكياً ويكشف كيف تعرّف على زوجته! (فيديو)

A + A -

حلّ الفنان السوري ناصيف زيتون ضيفا ضمن بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس.

وعبّر ناصيف عن شدة اشتياقه لوالده الراحل الذي ما زال أثره حاضرًا في حياته رغم مرور 7 سنوات على وفاته.

ولم يتمالك ناصيف دموعه خلال حديثه عن والده الراحل، وقال: "أنا مشكلتي مع الشوق… بيكسر الخاطر والقلب والإنسان، وما بحب أشتاق، وصارلي 7 سنين مشتاق وما بيبرد قلبي."

وأضاف أن فقدان والده حرمه من الحكمة والوجود والراحة النفسية: "بحب ريحته وبحب كل شي فيه… فراقه حارقني."

وكشف ناصيف عن طريقة تعارفه على زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة واول لقاء جمع بينهما، وقال: "كان عندي حفلة بمناسبة عيد الحب وهي تواجدت لتحضر الحفلة وبعدين دخلت هي على الكواليس لتسلم علي وتتصور معي، واول ما دخلت قلت واو، والصورة الشهيرة اللي انتشرت وهي اقبح صورة بالكوكب لإللي مش لالها. وهي نشرتها على السوشيال ميديا".

وتابع: "يا الله شو بكره هالصورة وشو بحفد على اللي بنزلها"، واكمل قصة تعارفهما قائلاً: "بعدين طلعت عالمسرح عم غني في لحظة معينة كنت عم غني "بدي اياها" وصرت اطلع فيها، يعني حركات الفنان ولقيتها عم تطلع فيني واكملنا".

كما كشف ناصيف انهما ينتظران مولودا ذكرا.