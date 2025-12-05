بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. طليق فنانة لبنانية يردّ!

A + A -

تُطلق الفنانة ماريتا الحلاني اليوم الجمعة أغنيتها الجديدة "يا دنيا".

وقامت ماريتا أمس بنشر فيديو ترويجي للأغنية عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وأطلت ماريتا بالفيديو بفستان زفاف أبيض.

تزامنا نشر طليق ماريتا المنتج كميل ابي خليل صورا له عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام خلال تواجده في العاصمة المصرية القاهرة.وكان ابي خليل أثار الجدل من خلال رده على التصريحات الأخيرة لطليقته مع الإعلامي محمد قيس حيث تحدثت بصراحة عن أسباب الانفصال.

ورد كميل من خلال رسالة مبطنة حملت دلالات واضحة، رغم أنها لم تتضمن أي ذكر مباشر لاسم طليقته.

ونشر عبر ستوري على حسابه على إنستغرام منشورا تضمّن قولًا شهيرًا منسوب لعلي بن أبي طالب: "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنهم على حق".