A + A -

شنت الإعلامية العاملة في قناة الميادين زينب برجاوي هجوماً عنيفاً على شخص مجهول، ينتحل اسمها، كاتبةً عبر صفحتها :"

"الى الحقير ابن الحقير الي فاتحلي

صفحة ع التكتك تول و بركبلي صور

وبعدل عليهم بطريقة تصير العالم

تشتمني..

روح الله يفرجيني فيك يوم وبأمك

وبأختك يا بلا شرف

وروح يضل صوت نجاحي أعلى من

قرفك يا مريض..

بعتذر على هاللغة الي مش لغتي بس لما

أمن الدولة و الجرائم المعلوماتية

مشكرين ع جهودهم ما يقدرو يعملو

شي مع واحد سافل مريض، بصير

مضطرة احكي باللغة الي بيفهمها.

ورجاء خاص ما بقا حدا يفوت يسألني

اذا الصفحة هاي الي."