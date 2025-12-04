بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق فنانة من زوجها الإعلامي الشهير! (صورة)

A + A -

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن طلب الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الانفصال عن زوجها الإعلامي رامي رضوان بسبب تعرضها للخيانة وأن هناك العديد من النجوم الذين تدخلوا لمحاولة حل هذه الأزمة بين الطرفين.

الا ان دنيا نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً عبر وسائل الإعلام، مشرية إلى أن حياتها الأسرية مستقرة ولا تعاني أي أزمات مع زوجها وأن كل ما تردد في هذا الشأن محض شائعات.

إلى ذلك، علّقت الفنانة منة شلبي على أحد المنشورات التي تناولت النفي القاطع من دنيا سمير غانم، وكتبت عبر فيسبوك قائلة: "لو أن الناس تركوا مَن يريد الزواج ليتزوّج، ومَن يريد الطلاق ليطلّق، وانشغل كل شخص بشؤونه، لكانت تلك من أجمل صور الإنسانية".