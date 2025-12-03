كشفت سراً عن السيّد.. ممثلة لبنانية تُعلن إصابتها بهذا المرض! (فيديو)

A + A -

حلّت الممثلة باميلا الكيك ضيفة على الإعلامي رودولف هلال في برنامج "المسار" عبر الـ lbci.

وتحدثت باميلا عن العديد من الأمور، وكشفت انها تُُعاني من طرف توّحد ومن مرض "الديسليكسيا" ، مشيرة إلى انها تقرأ وتحفظ بالمقلوب ما يجعلها تُعاني في موقع التصوير.

كما تحدثت باميلا قليلا في السياسة، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الخونة.

وقالت باميلا: "بالنسبة لي الأمين العام السابق لحزب الله الراحل حسن نصرالله لم يذهب إلى أي مكان". وأضافت: "حزنت جدا عندما علمت بالخبر"، وقالت:"نصرالله كان يتحدث كثيرا عن السيد المسيح وشو ناقصنا بعد نعرف عنو وانا استغربت عندما رأيت عملاء منهم وانخذلت اديش عنا عملاء وسفالة وخيانة"، بحسب تعبيرها.

ووّجهت باميلا تحية للفنان كارلوس حكري بسبب مساهمته في إضاءة نفق نهر الكلب، وقالت: " يا حبيبي اللبناني شو صار بينبسط إذا بس تونيل مضوا".