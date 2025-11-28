living cost indicators
بعدما قالت انها لا تفهم أغانيه.. الشامي يرد على نوال الزغبي (صورة)

28
NOVEMBER
2025
تحدثت الفنانة نوال الزغبي خلال لقائها الأخير مع الإعلامي رودولف هلال على شاشة الـ lbci عن صوت الفنان السوري عبدالرحمن فواز المعروف بـ "الشاميلافتة إلى أنها لا تفهم أغانيه.

فقام الشامي بالرد على كلام نوال وتحديدًا عندما علقت على المواهب الشابة، وكان هو من بينهم وأكدت أنها تحب موسيقاه لكنها لا تفهم كلمات أغانيه.

ووجه الشامي عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام رسالة لنوال الزغبي قال فيها: "النجمة الكبيرة نوال الزغبي كبرنا على صوتها واحترامها؛ من الضروري جداً أن يفسر لك أحدهم أغنياتي، مع أنها لا تحتاج تفسير، لكن من المؤكد أنك ستحبينهم كثيرًا".

وأضاف: "تمثل جيلنا، والأغنية الحديثة، وملايين كثيرة، ولأنني أتشرف بك يانجمة، ومنتعلم منكم".

