بعدما قالت انها لا تفهم أغانيه.. الشامي يرد على نوال الزغبي (صورة)

تحدثت الفنانة نوال الزغبي خلال لقائها الأخير مع الإعلامي رودولف هلال على شاشة الـ lbci عن صوت الفنان السوري عبدالرحمن فواز المعروف بـ "الشامي"، لافتة إلى أنها لا تفهم أغانيه.

فقام الشامي بالرد على كلام نوال وتحديدًا عندما علقت على المواهب الشابة، وكان هو من بينهم وأكدت أنها تحب موسيقاه لكنها لا تفهم كلمات أغانيه.

ووجه الشامي عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام رسالة لنوال الزغبي قال فيها: "النجمة الكبيرة نوال الزغبي كبرنا على صوتها واحترامها؛ من الضروري جداً أن يفسر لك أحدهم أغنياتي، مع أنها لا تحتاج تفسير، لكن من المؤكد أنك ستحبينهم كثيرًا".

وأضاف: "تمثل جيلنا، والأغنية الحديثة، وملايين كثيرة، ولأنني أتشرف بك يانجمة، ومنتعلم منكم".