تعرضت لابتزاز وماتت وهي نائمة.. أسباب وفاة المذيعة الشابة!

تكشفت تفاصيل حول أسباب الوفاة المفاجئة للمذيعة المصرية الشابة هبة الزياد والتي أعلن عن وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتبين أن المذيعة الراحلة توفيت وهي نائمة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقبلها بأيام اعتذرت عن تسجيل حلقة من برنامجها كان مقرراً تصويره، معلنة لزملائها أنها مرهقة وأنها سجلت عدد حلقات كافياً لبرنامجها الذي يبث على فضائية الشمس.

ابتزاز من مجهولين

في السياق نفسه كشفت المذيعة الراحلة في فيديو لها عبر وسائل إعلام محلية قبل وفاتها بشهور تعرضها للتهديد والابتزاز وقالت إنها تتعرض لحملة ابتزاز من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وأنها اتخذت الإجراءات القانونية للرد على من يبتزونها.

وكان الحزن والصدمة قد خيما على الوسط الإعلامي والفني في مصر، بعد إعلان الوفاة المفاجئة للإعلامية الشابة.

وجاء إعلان الوفاة في منشور مقتضب عبر الحساب الشخصي للمذيعة الراحلة على "فيسبوك" دون الكشف عن أي تفاصيل، وتضاعفت حالة الصدمة لكون الراحلة هبة الزياد لم تعلن في أي وقت سابق عن معاناتها من أية أزمات صحية.

منشور مقتضب

يذكر أن هبة الزياد من الوجوه الإعلامية الشابة النشطة، حيث تركت بصمة واضحة خلال مسيرتها القصيرة، حيث قدمت أكثر من 32 برنامجاً تنوعت مجالاتها بشكل واسع وشملت السياسة، والاجتماع، والعلوم، والفنون، والأسرة.

وكان آخر ظهور للمذيعة الراحلة على الشاشة في الموسم الثاني من برنامج "ترند" عبر قناة الشمس الفضائية في يوليو الماضي، حيث قدمت خلاله عدد من الحلقات الاجتماعية والفنية.

