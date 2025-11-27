أصيب بفيروس ونُقل إلى المستشفى.. ابن فنانة شهيرة يتعرّض لأزمة صحية! (صورة)

A + A -

كشفت الفنانة المصرية جوري بكر عن تعرض ابنها لأزمة صحية وإصابته بفيروس ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت جوري على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع نجلها في أحد المستشفيات، موجهة تحذيراً من وجود فيروس في الجو بعد تعرض نجلها للأزمة للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، محذرة الأمهات من إرسال أبنائهن الى المدارس والحضانات.

وقالت جوري تعليقاً على الصورة: "تاني مرة أدخل الطوارئ بابني.. أيوة في فيروس قوي جدا جدا.. حبايب قلبي مش قادرين يستحملوا.. الطوارئ فوق بعض.. ما هو يا نعلن إن في فيروس ونقفل الحضانات يا الأهالي يكون عندها ضمير ومتبعتش العيال على المدرسة".