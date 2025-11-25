living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زفاف رونالدو وجورجينا يقترب.. اليكم المكان والتوقيت

25
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت وسائل إعلام برتغالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز اختارا مكان وموعد إقامة حفل زفافهما.

وأوضحت صحيفة "كوريو دا مانها"، أن قائد فريق النصر السعودي اختار جزيرة ماديرا، التي ولد فيها قبل 40 عاما، لإقامة حفل الزفاف.

فيما أوضحت صحيفة "جورنال دا ماديرا" أن الزفاف سيقام في كاتدرائية فونشال، على أن يقام حفل الاستقبال في فندق فاخر.

وبخصوص التوقيت، من المتوقع أن يحتفل الزوجان بين أغسطس وسبتمبر 2026 بعد انتهاء كأس العالم وقبل انطلاق الدوري السعودي.

وتعد هذه الخطوة كسرا لتقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، أي في بوينس آيرس بالأرجنتين، أو في إسبانيا حيث نشأت والتقت جورجينا بكريستيانو رونالدو.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت جورجينا خطوبتها رسميا من رونالدو بعد علاقة دامت عقدا من الزمن.

وقدم رونالدو في عرض الزواج لجورجينا خاتما ماسيا ضخما يعد من أكبر الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

والتقى رونالدو بجورجينا، (31 عاما) عام 2016 في إسبانيا عندما كانت تعمل في متجر.

وقال رونالدو في مقابلته مع الإعلامي بيرس مورغان إنه "سيتزوج بعد كأس العالم وكأس البطولة"، مضيفا أن الحفل سيكون خاصا لأن جورجينا لا تحب الحفلات الكبيرة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout