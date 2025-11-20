استئصال جزء من كلية تامر حسني ..هذا هو السبب!

A + A -

أثار النجم المصري تامر حسني قلق جمهوره في الوطن العربي وخارجه، بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال جزء من الكلى، تحت متابعة دقيقة من فريق طبي متخصص في ألمانيا.

تواصل "فوشيا" مع الشاعر رمضان محمد، المقرب من النجم تامر حسني، للاطلاع على آخر تطورات حالته الصحية بعد العمل الجراحي.

وأوضح محمد أن تامر يعاني من مشكلة في الكلى منذ عام 2018، حيث بدأت معاناته بآلام مستمرة ظن أنها "حصوات بسيطة"، إلا أن تأجيل الكشف المبكر ساهم في تفاقم الحالة. وأضاف: عندما سافر تامر إلى ألمانيا للاطمئنان، اكتشف الأطباء وجود جسم غريب في الكلى، ما استدعى إجراء عملية لاستئصاله.

وحول طبيعة الجسم الغريب أوضح صديق النجم: قد يكون ورمًا أو حصوات نتيجة إهمال الفحص المبكر.

وأكد محمد أن تامر لا يزال تحت إشراف الفريق الطبي، حيث يُخضع "الجسم الغريب" للتحاليل والفحوصات لتحديد طبيعته.