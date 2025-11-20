من دون الكشف عن الأسباب.. فنان شهير ينفصل عن زوجته ويوّجه لها رسالة! (صورة)

A + A -

أكدت زوجة مغنّي المهرجانات المصري عصام صاصا، جهاد أحمد خبر انفصالهما الذي شكّل مفاجأة لمتابعي الفنان بعد الدعم الكبير الذي تلقاه منها خلال أزمة حبسه إثر دهسه أحد المواطنين بسيارته.

وقالت جهاد في منشور مقتضب عبر "إنستغرام": "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، من دون أن تكشف أي تفاصيل تخص أسباب الانفصال أو ظروفه.

وفي تعليقه الأول على انفصاله عن زوجته، كتب صاصا، عبر حسابه في "إنستغرام" قائلا: "يعلم ربّنا إني مشفتش أي حاجة في حياتي وحشة من الست دي ومشفتش منها غير كل خير، وعمرها ما كانت غلطانة في حقي لا بالعكس، عشان بس محدش يظلمها. وربنا يصلح حال الجميع ويسترها على كل الناس."