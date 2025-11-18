"فنان" ينصب على زملائه.. اسمان جديدان من بين ضحاياه!

A + A -

بعد وقوعه شخصياً ضحية لأحد النصابين، أعلن الفنان المصري إدوارد عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" عن وقوع ضحايا جدد للنَّصب باسم الفنان الشاب شادي خفاجة.

وكتب إدوارد منشوراً كشف فيه عن وقوع زميله الفنان أحمد زاهر ضحيةً للنَّصب باسم شادي خفاجة، قائلاً: "مع الفنان الجميل شادي خفاجة نوّرتني في القاهرة اليوم ولازم نوصّل لكل الناس عمليات النَّصب اللي بتحصل مع الفنانين".

وتابع: "نفس الشخص اللي بعتلي بعت كمان للمطربة شذى ونصب على النجم أحمد زاهر ومن طيبة قلبه بعتله مبلغ من المال نرجو من الداخلية ومباحث الإنترنت التحقيق في هذا الموضوع والقبض على هذا الشخص".

من ناحيته، كشف أحمد زاهر عن تفاصيل تعرضه للنَّصب، حيث قال: "قدّر الله وما شاء فعل، أنا طلعتهم بنيتي لله، فمش هروح أقدّم بلاغ ضد هذا الشخص، لكن أنا مش هبعت لحد حاجة تاني غير لمّا أتأكد منه بالصوت والصورة، ومش هتأثر تاني وأبعت بدون ما أتأكد إن الشخص محتاج فعلاً ويستحق المساعدة".

كان إدوارد قد عرض من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً حذّر فيه زملاءه من التعرّض للنّصب، وذلك بعد أن نصب عليه شخص عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بحيث تواصل معه وادّعى أنه الفنان الشاب شادي خفاجة وطلب منه مساعدة مالية بحجة مروره بظروف صعبة.