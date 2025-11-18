تكتم حول مرضه.. نجم شهير جداً يخضع لجراحة دقيقة!

living cost indicators
18
NOVEMBER
2025
خضع الفنان المصري تامر حسني لجراحة دقيقة في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة استدعت تدخلاً عاجلاً.

وكشف مصدر مقرب من صاحب أغنية "يا حب"، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن الفنان المصري شعر بآلام متزايدة منذ فترة، وبعد خضوعه لعدة فحوصات وتحاليل طبية، أكد له الأطباء ضرورة إجراء جراحة دقيقة، مضيفا أن تامر أصر على تأجيل العملية، بسبب ارتباطه المسبق بعدة حفلات ضمن جولته الغنائية في أوروبا.

كما أضاف المصدر أن المطرب الشهير توجه إلى المستشفى في ألمانيا فور انتهائه من حفلاته المقررة، حيث خضع للجراحة الدقيقة، والتي تكتم على تفاصيلها، مفضلاً عدم الإعلان عن أزمته الصحية لتجنب إثارة قلق جمهوره، وموضحا أن حسني أمضى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية قبل أن يُسمح له بالمغادرة.

وأوضح المصدر أن الفريق الطبي المعالج سمح لتامر حسني بقضاء فترة النقاهة في منزله، كما طلب منه الخضوع لفحوصات وتحاليل إضافية خلال الفترة القادمة للاطمئنان الكامل على حالته الصحية ومتابعة نتائج الجراحة التي أجراها.

يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد أحيا حفلاً غنائياً ناجحاً الأسبوع الماضي بمسرح "دوم دو" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل ووجه رسالة شكر لجمهوره من الجاليات العربية والأجنبية.

العربية
